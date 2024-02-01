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Gorovic
Браузер Microsoft Edge заподозрили в копировании вкладок из Chrome
Пользователи Windows 10 и 11 пожаловались на перехват вкладок Chrome браузером Edge.

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По сообщениям некоторых пользователей Windows, их сеансы просмотра в браузере Chrome внезапно и загадочно начали копироваться в браузер Edge от Microsoft. Эта проблема была впервые замечена журналистом Томом Уорреном из The Verge и подтверждена несколькими другими пользователями в социальных сетях и на форумах поддержки.

Уоррен считает, что возможно, произошел перехват вкладок из-за ошибки или непреднамеренного открытия диалогового окна, запускающего функцию в Edge. Эта функция, доступная по адресу Edge://settings/profiles/importBrowsingData, предлагает импортировать данные просмотра из Chrome каждый раз при запуске Edge, в отличие от однократного импорта, предлагаемого для других браузеров, таких как, например FireFox.

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Хотя официальных комментариев от Microsoft пока нет, предполагается, что это может быть связано с ошибкой или случайным запуском функции импорта данных из Chrome в Edge. На самом деле, функция нацелена на облегчение перехода с Chrome на Edge, но в данном случае, похоже, активируется непреднамеренно и без ведома пользователя.

Данный инцидент вызывает вопросы о тактике продвижения Microsoft своего браузера Edge. Ранее компания неоднократно прибегала к различным способам, включая системные уведомления и всплывающие окна, чтобы побудить пользователей Windows перейти на Edge и использовать сервисы Microsoft. Хотя Edge и Chrome основаны на одном движке, Microsoft активно сосредотачивает браузер Edge на интеграции со своими продуктами.

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Неясно, был ли данный инцидент с перехватом вкладок Chrome ошибкой или это еще одна попытка Microsoft продвинуть свой браузер. В любом случае, это вызывает раздражение у пользователей, которые предпочитают использовать сторонние приложения вместо навязанных решений от Microsoft. Компания уже неоднократно критиковалась за чрезмерно агрессивное продвижение своих продуктов в Windows.

#браузер microsoft edge
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