Новинка, представленная по рекомендованной цене $999, заменит на полках магазинов предыдущую модель GeForce RTX 4080, которая изначально стоила $1199.

Компания NVIDIA вновь поднимает планку качества и производительности и начинает международные продажи своего нового продукта GeForce RTX 4080 Super. Новинка, представленная по рекомендованной цене $999, заменит на полках магазинов предыдущую модель GeForce RTX 4080, которая изначально стоила $1199. Отметим, что хоть в России эта видеокарта и появилась на полках магазинов, но её стоимость заметно выше рекомендованной.

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GPU GeForce RTX 4080 Super оснащена графическим процессором AD103-400 с увеличенным числом ядер CUDA (10 240) по сравнению с обычным RTX 4080 (9728 ядер). Базовая и Boost частоты GPU для этой модели составляют 2295 и 2550 МГц, против эталонных значений 2205 и 2505 МГц для обычной RTX 4080. Объем памяти видеокарты практически не изменился и равен 16 ГБ, но она получила более быструю GDDR6X с пропускной способностью 23 Гбит/с на контакт - это самый высокий показатель среди всех видеокарт этого уровня на рынке. Разрядность шины и заявленный показатель энергопотребления остались прежними и составляют 256 бит и 320 Вт соответственно.

Интересно отметить, что, несмотря на увеличение числа исполнительных блоков в графическом процессоре RTX 4080 Super, производительность этой карты всего на несколько процентов выше, чем у стандартной модели, согласно независимым обзорам. Однако новая модель стоит на $200 меньше, чем обычная RTX 4080. Это может быть привлекательным предложением для тех, кто собирает новый ПК или хочет обновиться с существенно более старой видеокарты. Однако видеокарта GeForce RTX 4080 Super вряд ли стоит того, чтобы заменять ею стандартную RTX 4080.

Согласно информации, опубликованной порталом VideoCardz, на рынке появились не только стандартная модель видеокарты GeForce RTX 4080 Founders Edition от производителя, но и множество других вариантов от разных партнеров NVIDIA. Примечательно, что сейчас среди всех доступных для покупки видеокарт есть только одна модель, цена которой рекомендована NVIDIA, – это Zotac GeForce RTX 4080 Super Trinity Black, стоимость которой составляет $999. Стоимость других моделей начинается от $1029, при этом самой дорогой на текущий момент является модель ASUS GeForce RTX 4080 Super TUF Gaming OC, ее стоимость составляет $1249. На текущий момент модель ROG Strix еще не поступила в продажу, однако ее рекомендованная стоимость без учета торговой наценки составляет $1250.

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В России уже появилась GeForce RTX 4080 Super. Цены на различные варианты этой модели начинаются от 144 тысяч рублей за Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2, а самая дорогая модель - Aorus Master от Gigabyte - стоит 160 тысяч.