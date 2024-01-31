Слухи о конфликте между президентом Зеленским и Залужным получают новое подтверждение.



Напряженность между Зеленским и главнокомандующим Залужным нарастает на фоне неудачного контрнаступления Украины.

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Зеленский предложил Залужному занять новую должность, но главнокомандующий Украины, Валерий Залужный, отказался уйти со своего поста. Считается, что этот шаг является частью более широкой динамики, которая отражает борьбу за власть внутри страны, особенно в свете провала украинского контрнаступления против российских военных сил.

Слухи о напряженности между Зеленским и его главнокомандующим распространяются уже несколько месяцев. Поводом послужило откровенное интервью Залужного журналу Economist в ноябре, в котором он заявил, что ситуация на ЛБС зашла в тупик. Зеленский публично опроверг эту точку зрения.

По неподтвержденным данным источников, знакомых с военным руководством, разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы военной ситуации. В этом году Зеленский настаивает на более активном и агрессивном подходе к конфликту, что, похоже, противоречит осторожной позиции Залужного. Они также расходятся во мнении относительно нового закона о воинской повинности, призванного пополнить ряды армии, но непопулярного среди украинского народа, сообщает Bloomberg. При этом Зеленский стремится ужесточить военную стратегию под давлением Запада.

Ситуация усугубляется популярностью Залужного как среди украинского мирного населения, так и среди войск и усиливает его авторитет. При этом генерал заявил, что не заинтересован в продвижении своей политической карьеры, в то время как Зеленский четко дал понять, чтобы военное руководство не вмешивалось в политику.

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Отставка Залужного будет крайне непопулярна среди украинских военных, считают эксперты, а давление на Зеленского выработать четкую стратегию ведения войны будет расти по мере ее затягивания. Относительная неопределенность по поводу будущего Залужного также может затруднить получение Украиной новой военной помощи от ее западных союзников и поддержки со стороны США и Европейского Союза. Аналитики предупреждают, что дополнительные внутренние турбулентности могут замедлить процесс принятия решений и усилить не нужные слухи о разногласиях между политическими и военными лидерами в стране.