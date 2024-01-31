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Gorovic
AyaNeo представила две новые портативные игровые консоли Flip DS и Flip KB
Раскрыты технические характеристики и стоимость новинок.

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Компания AyaNeo выпустила две новые модели игровых консолей - Flip DS и Flip KB. Эти портативные консоли впервые были представлены в прошлом году, в октябре, а теперь  стала известна их техническая спецификация и стоимость.

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Обе консоли имеют складной форм-фактор, 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессоры Ryzen 7. Консоли будут доступны на базе процессоров Ryzen 7 7840U и более нового Ryzen 7 8840U. Процессоры имеют восемь ядер Zen 4, 16 потоков и частоту до 5,1 ГГц. Они также имеют 16 Мб кеш-памяти уровня 3 и встроенный GPU Radeon 780M. Более новый процессор имеет более мощный XDNA нейронный двигатель. Оба процессора обладают TDP на уровне 28Вт. Консоли оснащены системой охлаждения с испарителем и одним вентилятором. Консоли также оснащены усовершенствованными системами охлаждения, включая испарительную камеру и один вентилятор, сообщает 3dnews.

Уникальной особенностью AyaNeo Flip DS является наличие двух дисплеев. Основной дисплей этой новинки оснащен матрицей IPS с 7-дюймовой диагональю, разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дополнительный дисплей также использует технологию IPS и имеет размер 3,5 дюйма с соотношением сторон 3:2 и разрешением 960 × 640px. Присутствие второго дисплея придает консоли сходство с консолью Nintendo 3DS, что позволяет расширить возможности использования и обеспечить более увлекательный игровой опыт.


Версия консоли AyaNeo Flip DS с клавиатурой вместо дополнительного экрана, триггерами с датчиком Холла и сенсорной панелью в роли мыши представлена с оперативной памятью LPDDR5X-6400 на 16, 32 или 64 гигабайта и твердотельным накопителем на 512 гигабайт или 2 терабайта. Вариант с постоянным хранилищем на 1 терабайт не предлагается.

Для геймеров, которые хотят повысить графическую мощность своих консолей, разработчики предусмотрели разъемы USB4 и OCuLink для подключения внешних видеокарт, однако собственного внешнего графического адаптера не представлено.

  Базовый вариант консоли включает клавиатуру, процессор Ryzen 7 7840U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Эта модель будет продаваться по цене $699 для первых покупателей и $899 в розничной продаже. В максимальном варианте с 64 ГБ ОЗУ, 2 ТБ ПЗУ и тем же процессором, консоль будет стоить $1199 для первых покупателей и $1399 в розницу. Вариант с дополнительным экраном обойдется на $40 дороже во всех конфигурациях.

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Варианты приставки с процессором Ryzen 7 8840U будут доступны по цене от $739 для версии Flip KB (с клавиатурой), и от $779 для Flip DS (с дополнительным экраном). В максимальной комплектации их стоимость составит $1439 для первой и $1479 для второй модели соответственно. AyaNeo Flip DS и Flip KB на базе Ryzen 7 7840U должны поступить в продажу в начале марта этого года, а модели Ryzen 7 8840U ожидаются к концу апреля.

#игровая консоль #ayaneo #flip ds #flip kb
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