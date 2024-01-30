В рамках программы обновления техники в средних школах, будет приобретено 923 ноутбука с высокопроизводительными характеристиками для Архангельской области.



В России продолжается масштабная программа по обновлению парка вычислительной техники в образовательных учреждениях. В последние месяцы было закуплено несколько сотен мощных ноутбуков для средних школ по всей стране. Один из крупнейших заказов на поставку ноутбуков был получен по контракту компанией-поставщиком из Архангельской области.

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По информации портала CNews, в рамках программы обновления техники в средних школах Архангельской области, будет приобретено 923 ноутбука с высокопроизводительными характеристиками. Каждый ноутбук будет оснащен 32 ГБ оперативной памяти последнего поколения (DDR5), терабайтным SSD и шестиядерным процессором с 12 потоками, не исключено, что это будет AMD.

Эти ноутбуки являются одними из самых мощных на рынке, и их характеристики в основе своей значительно превосходят минимальные требования к вычислительной технике для образовательных учреждений. DDR5 - это последнее поколение оперативной памяти, которая обеспечивает высокую производительность устройства. Терабайтный SSD (накопитель флэш-памяти) обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также повышает скорость работы с данными.

Шестиядерный процессор с 12 потоками позволяет выполнять сложные задачи, такие как видеомонтаж, анимация и научные расчеты. Компания-поставщик также установит на каждый ноутбук операционную систему Windows 11 Pro, программы Microsoft Office и Adobe Creative Cloud.

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Сообщается, что поставка ноутбуков в Архангельскую область является частью более широкой программы по модернизации технической стороны образования и является частью стратегии правительства России. В ближайшие месяцы планируется закупить несколько тысяч ноутбуков для школ в различных регионах страны.