Правила производителя по рекомендуемой стоимости этой видеокарты дистрибьюторами игнорируются.



В Китае наблюдается рекордное снижение цены на графический процессор AMD Radeon RX 6750 GRE, что вызвало серьезные проблемы с поставками и стало неожиданным поворотом для рынка компьютерных компонентов.

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Процессор AMD Radeon RX 6750 GRE, известный своей высокой производительностью и отличными характеристиками, ранее был популярным выбором для геймеров и специалистов в области компьютерной графики. Однако, с появлением новых моделей и усовершенствованием технологий, спрос на этот GPU начал снижаться.

Низкая цена на AMD Radeon RX 6750 GRE вызвала ажиотаж у покупателей и привела к дефициту. Многие магазины и интернет-платформы быстро исчерпали свои запасы, а ожидаемые поставки задерживаются из-за ограниченного производства.

Давайте посмотрим комплектацию графического процессора Radeon RX 6750 GRE. Он поставляется в двух конфигурациях - версия с 10 ГБ видеопамяти и версия с 12 ГБ. Характеристики обеих моделей схожи: 12-гигабайтная версия оснащена 40 вычислительными блоками, 40 ускорителями трассировки лучей, 2560 ядрами, базовой частотой 2439 МГц с разгоном до 2581 МГц в режиме Boost и TBP 230 Вт. 10-гигабайтный вариант имеет несколько урезанные характеристики, отсюда и более низкая цена.

Как видим, Radeon RX 6750 GRE превосходит недавно анонсированную GeForce RTX 4060 Ti по производительности в традиционном рендеринге и объему видеопамяти. У конкурентов типа NVIDIA пока нет столь же привлекательного предложения в этом ценовом сегменте. Более того, выход RX 6750 GRE заставил AMD отказаться от выпуска своего нового бюджетного видеочипа RDNA 3 - Radeon RX 7600 XT на китайском рынке. Все это демонстрирует серьезное влияние успешной и недорогой модели GPU на рынок видеокарт.

Сложившаяся ситуация создает неудобства для тех, кто планировал приобрести процессор AMD Radeon RX 6750 GRE, потому что его просто нет в продаже. Многие пользователи вынуждены искать альтернативные варианты или ждать, когда поставки восстановятся.

Представители компании AMD заявили, что они осознают проблему и работают над увеличением производства видекарт. Они также призывают потребителей быть терпеливыми и обещают, что ситуация с поставками будет нормализована в ближайшее время.

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Дистрибьюторы сейчас продают RX 6750 GRE 10 ГБ по цене 2149 юаней (27 112,99 руб.), а RX 6750 GRE 12 ГБ по 2279 юаней (28 753,14 руб.).