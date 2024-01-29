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Gorovic
Apple запускает в серийное производство обновлённые iPad Pro и MacBook Air
Главным нововведением станет внедрение чипов Apple M3.

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Стало известно, что компания Apple приступила к серийному производству новых моделей планшета iPad Pro и ноутбука MacBook Air. Предполагается, что анонс этих устройств состоится уже в марте текущего года. По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, на конвейер были поставлены обновлённые версии 12,9-дюймового и 11-дюймового iPad Pro, а также ноутбуки MacBook Air с дисплеями 13 и 15 дюймов. Все эти устройства будут оснащены новейшими процессорами Apple M3, которые были анонсированы в прошлом году.

Ожидается, что новые iPad Pro получат ряд значимых улучшений по сравнению с предыдущим поколением. В частности, впервые для планшетов Apple будут использованы экраны на основе технологии OLED, обеспечивающие высокую контрастность и яркость изображений. Ещё одним немаловажным нововведением станет появление фронтальной камеры с поддержкой Face ID в альбомной ориентации. Это сделает работу с планшетом в ландшафтном режиме более удобной. Также ожидается обновлённый дизайн и увеличенное время автономной работы.

Относительно новых MacBook Air можно сказать, что пока не предвидится значительных внешних изменений. Однако главной фишкой станут процессоры Apple M3, которые заметно увеличат производительность и время работы от батареи по сравнению с чипами предыдущего поколения. Ожидается, что последние модели MacBook и Air iPad Pro поступят в продажу вскоре после анонса, который состоится в конце марта. Цены еще неизвестны, но вероятно, они не сильно изменятся по сравнению с предыдущими моделями.

Еще одним из ключевых изменений станет появление фронтальной камеры с поддержкой Face ID, но уже в альбомной ориентации. Такая новость вызвала немалый ажиотаж среди поклонников продукции Apple, ведь ранее все устройства компании, будь то iPhone или iPad, использовали вертикально расположенную камеру для распознавания лица. Новшество позволит значительно расширить возможности использования планшетов в ландшафтном режиме и сделает их более удобными. Подтверждение информации о ландшафтной Face ID камере для iPad пришло из новой тестовой сборки iOS 17.4. В коде операционной системы обнаружились строки, указывающие на поддержку альбомной ориентации при сканировании лица пользователя.

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Выход обновлённых версий флагманского планшета и ноутбука Apple станет одним из ключевых анонсов компании в этом году. Устройства получат ряд долгожданных нововведений, которые сделают эти продукты ещё более привлекательными для пользователей.

#apple #ipad pro #macbook air
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