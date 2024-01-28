В мышь удалось установить материнскую плату форм-фактора mini-PC, процессор Celeron N3350 с тактовой частотой 1,1 ГГц.



В сети вызвал большой интерес экспериментальный проект YouTube-блогера Electo, который создал ПК внутри компьютерной мыши и показал свое творение в 12-минутном видеоролике. Инженер подробно рассказывает о процессе создания не только основной "Мыши-компьютера", но и двух дополнительных мини-ПК, которые также были задействованы в эксперименте.

реклама

Electo не просто представил, а воплотил идею в жизнь, поделившись результатом также и на сайте Hackaday.com. Проект "Мышь как компьютер" появился на ресурсе несколько дней назад, однако первый моддинг Electo осуществил еще в сентябре 2023 года.

По сути в компьютерной мыши размещен полноценный компьютер. Для размещения компонентов ПК была использована мышь нетипично большого размера. В неё удалось установить материнскую плату форм-фактора mini-PC, процессор Celeron N3350 с тактовой частотой 1,1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель eMMC объёмом 64 ГБ.



Также в мышь был интегрирован жидкокристаллический экран диагональю 3,5 дюйма с разрешением 320х240 пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч.

Несмотря на компактные габариты, устройству удалось запустить полноценную ОС Windows. Однако из-за слабой вычислительной мощности базовой конфигурации, игры работали с низкой частотой кадров, что не удивительно, ведь для рабочего ПК этот маленький корпус явно маловат.

Несмотря на желание Electo технически создать "самую лучшую игровую мышь", встроенного железа для игр просто не хватило. Даже базовые проекты вроде Minecraft еле-еле вытягивают 20 кадров в секунду. Однако даже имеющееся железо все же позволило играть через стриминг с другого ПК, что считается удачей.

Лучшим вариантом в этом эксперименте для гейминга стал стриминг игр с внешнего ПК. Тем не менее, даже это решение оказалось ненадёжным из-за быстрого перегрева, что рано или поздно закончится падением либо стримингового приложения либо всей системы. Определенно, это не проект для ежедневного использования или хардкорного гейминга. Тем не менее, наблюдать за экраном, прикрепленным к мыши, которой можно управляете курсором, довольно увлекательно, хотя на практике и немного сбивает с толку.

Таким образом, проект демонстрирует творческий подход, но имеет ряд технических ограничений, свойственных любым компактным устройствам. Но конструкторы mini-PC определенно могли бы извлечь из этого некоторые уроки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



