Компания Apple активно совершенствует свой голосовой помощник Siri, добавляя в него функции генеративного искусственного интеллекта.



Компания Apple решила усовершенствовать своего голосового помощника Siri, добавив в него функцию генеративного искусственного интеллекта. Как выяснили разработчики из 9to5Mac, проанализировав исходный код бета-версии iOS 17.4, Apple тестирует собственную нейронную модель под кодовым названием "Ajax". Данный ассистент вызывает API чат-бота ChatGPT для обучения и сравнения качества генерируемых ответов.

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В частности, Ajax проверяется на таких запросах пользователей как "пожалуйста, суммируйте" или "ответьте на поставленный вопрос", а также способен анализировать и резюмировать обширные текстовые материалы. При этом компания Apple не намеревается постоянно использовать ChatGPT, а проводит тестирование работы своей модели параллельно с двумя другими системами - ChatGPT и FLAN-T5, сравнивая полученные результаты.

Кроме того, в исходном коде упоминается интеграция системы Ajax с мессенджером Messages, что позволит помощнику отвечать на вопросы и автоматически дополнять предложения в SMS и iMessageьсообщениях. Эта функциональность ранее была подтверждена журналистом Марком Гурманом из Bloomberg.

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Ожидается, что обновленный Siri с поддержкой генеративного ИИ дебютирует в iOS 18 в сентябре 2024 года одновременно с выходом новой линейки смартфонов iPhone 16. Первые признаки его работы, возможно, будут продемонстрированы уже на конференции WWDC в июне. Не исключено, что данные изменения позволят Apple усилить конкурентоспособность на рынке по сравнению с Samsung, Google и другими производителями в сфере искусственного интеллекта.