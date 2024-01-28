Игровая консоль получит значительный технический апгрейд по сравнению с предыдущими моделями.



Компания Nintendo активно готовится к выпуску новой модели своей популярной портативной консоли - Nintendo Switch 2. По информации от аналитического агентства Omdia и утечек в сети, устройство получит значительный технический апгрейд по сравнению с предыдущими моделями. Раскрыты некоторые технические характеристики игровой платформы.

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Согласно отчету Omdia, Nintendo Switch 2 получит существенно увеличенный 8-дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой Full HD-разрешения. Это даст значительный прирост по сравнению с 6,2-дюймовым и 7-дюймовым экранами базовой и OLED-моделей первого Switch. За вычислительную мощность будет отвечать чип Nvidia Tegra 239 на архитектуре ARM, что позволит запускать игры с четким 1080p-изображением и трассировкой лучей.

Оперативная память Nintendo Switch 2 увеличится до 12 ГБ - в 4 раза больше, чем у оригинальной консоли. Устройство выйдет в двух вариантах - со встроенным слотом для картриджей и без него, в зависимости от необходимых функций.

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Стоимость новинки, по утечкам, составит примерно $400 или около 35 500 рублей. Это немного дороже стартовой цены в $299 первого Switch. Релиз Nintendo Switch 2 намечен на осень 2024 года. Таким образом, компания значительно модернизирует свой бестселлер, оптимизировав его технические возможности для игр нового поколения.