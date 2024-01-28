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Компания OnePlus представила новую модель смартфона OnePlus 12R, которая является ранее выпущенной глобальной версией OnePlus Ace 3, продающейся в Китае. Смартфон получил неплохую "начинку", высокоскоростную зарядку и улучшенную систему охлаждения.
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OnePlus 12R оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1264x2780 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, а максимальная яркость достигает 4500 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и интегрированным поддисплейным сканером отпечатков пальцев.
Основная камера телефона состоит из трех модулей: 50 Мп Sony IMX890 (1/1,56", f/1,8), 8 Мп ультраширокоугольная камера (f/2,2) и 2 Мп макросъемочный модуль (f/2,4). Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором Sony IMX471 (f/2,4).
Ёмкость аккумулятора 5500 мАч поддерживает быструю 80-ваттную проводную зарядку. Смартфон работает под управлением Android 13 с поддержкой NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и Dolby Atmos. Размеры телефона 163,3×75,3×8,8 мм, вес 207 грамм.
OnePlus 12R окажется на прилавках магазинов в феврале 2024 года в цветах Cool Blue и Iron Grey по ценам: 8/128 ГБ - 500 долларов, 16/256