Новинка отличается компактным корпусом и высокой степенью защиты. Сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H.



Китайская компания Unihertz представила усовершенствованную модель своего смартфона Tank Mini 1. Телефон получил более компактные размеры по сравнению с предыдущими версиями и более высокий уровень защиты.

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Корпус Tank Mini 1 изготовлен из прочного материала и сертифицирован в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H, а также получил сертификат по классу водо- и пыленепроницаемости IP68. Телефон выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты до 1,2 метра и экстремальную температуру от -40 до +80 градусов Цельсия.

Дисплей смартфона - 4,3-дюймовая IPS-матрица с разрешением 540x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость составляет 500 нит. Аппаратное обеспечение включает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, оперативную память объёмом 12 ГБ LPDDR4x и 256 ГБ внутренней флеш-памяти UFS 2.2.

Основная камера Tank Mini 1 оснащена сенсором Sony IMX582 разрешением 48 Мп, а фронтальная камера работает на 32-мегапиксельном чипе Omnivision OV32A. Аккумулятор емкостью 5800 мАч поддерживает быструю 33-ваттную зарядку. Световой поток фонарика достигает 800 люмен.

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Телефон работает под операционной системой Android 13 с поддержкой двух nano-SIM карт, NFC и сканера отпечатков пальцев. Размеры корпуса составляют 58,8×120,7×23,3 мм, вес - 240 граммов. Продажи Tank Mini 1 стартуют 25 января по цене 199 долларов США.