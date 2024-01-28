Компания объявила об успешном завершении своей первой суборбитальной миссии с туристами на борту.



Компания Virgin Galactic во главе с известным предпринимателем Ричардом Бренсоном продолжает попытку развивать туризм в космосе. Недавно компания объявила об успешном завершении своей первой суборбитальной миссии в этом году рейса, получившего название Galactic 06.

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На борту космоплана VSS Unity, который был доставлен на высоту более 80 км над землей самолётом-носителем VMS Eve, находились четыре коммерческих пассажира, а также два профессиональных пилота, которые контролировали весь процесс полета. Пассажиры имели возможность испытать чувство невесомости и насладиться видами Земли из космоса. Этот полет стал знаменательным моментом для компании, которая активно работает над предоставлением широкой публике возможность полета в космос.

Суборбитальные полеты отличаются от орбитальных тем, что они достигают только границы космоса, но не выходят за ее пределы. Тем не менее, экскурсионный полёт позволяет пассажирам испытать состояние невесомости и наблюдать Землю издалека. Данная технология является более дешёвым и безопасным способом путешествия в космос, чем традиционные методы, протестированные ранее.

Вирджин Галактик планирует начать регулярные коммерческие полёты в ближайшем будущем, после того как будет проведено несколько тестовых полетов. Компания уже приняла от желающих около 700 заявок на участие в будущих полётах, стоимость которых составляет около 250 тысяч долларов США.

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Помимо Virgin Galactic, другие компании тоже активно разрабатывают технологии для космического туризма, например SpaceX и Blue Origin. Таким образом, космические путешествия скоро могут стать доступными не только для специально подготовленных космонавтов, но и для всех желающих.