MSI GeForce RTX 4080 Super EXPERT будет оснащена передним и задним вентиляторами.

На недавнем мероприятии CES 2024, прошедшем в начале текущего года, компания MSI анонсировала новейшую модель графического ускорителя GeForce RTX 4080 Super под наименованием EXPERT. Эта модификация отличается сочетанием простоты и элегантности в дизайне, напоминая внешний облик референсных карт NVIDIA нового поколения. На момент проведения мероприятия подробности о спецификациях устройства не были разглашены. Однако, инсайдер @wnxod поделился соответствующей информацией.

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Внешний вид видеокарты MSI GeForce RTX 4080 SUPER выполнен в минималистичном стиле, черный корпус с алюминиевыми вставками придает карте стильный вид, а отсутствие RGB-подсветки делает модель особенно привлекательной для любителей классических дизайнов. Кроме того, MSI GeForce RTX 4080 Super EXPERT будет оснащена передним и задним вентиляторами. Это позволит обеспечить более эффективное охлаждение компонентов карты и снизить их рабочую температуру. Передний вентилятор будет отвечать за подачу обычного воздуха в систему охлаждения, а задний вентилятор - за отвод горячего воздуха из корпуса видеокарты.



Видеокарта будет иметь три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1. По данным инсайдера, MSI GeForce RTX 4080 Super EXPERT будет иметь производительность на уровне 100 TFLOPS. Это на 20% больше, чем у видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Габариты устройства впечатляют: 336 мм в длину, 142 мм в ширину и 78 мм в толщину, а вес приближается к двум килограммам. Для стабильной работы новинки рекомендуется использовать блок питания на 750 Вт и более. Энергопотребление устройства соответствует стандарту NVIDIA, оставаясь на отметке в 320 Вт.

Интересной особенностью карты является наличие двойного BIOS, предлагающего пользователю выбор между тихим режимом и режимом максимальной производительности. Оба режима работают на частоте 2610 МГц для GPU, что на 60 МГц выше, чем предусмотрено стандартными настройками NVIDIA. При этом, используя специализированное ПО MSI Center, можно активировать режим разгона до 2625 МГц.

Видеокарта будет поставляться с двумя кабелями питания PCIe 8+8 Pin и иметь TDP 350 Вт. Ввиду своего дизайна и возможностей для дополнительного увеличения производительности, MSI GeForce RTX 4080 Super EXPERT позиционируется как эксклюзивное решение в линейке видеокарт, что скорее всего отразится на ее стоимости, превышающей ориентировочную цену в $999.

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