Кибермошенники стали маскироваться под преемницу Binance платформу CommEX и создавать похожие площадки для вымогательства.

В последнее время криптовалюта стала одной из самых популярных тем для мошенничества в социальной сети Telegram. Согласно исследованию российской компании Angara Security, в 2023 году более 40% материалов на каналах Telegram, посвященных тематике криптовалют, оказались мошенническими.

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По данным Angara Security, киберпреступники начали мимикрировать под новую преемницу Binance платформу CommEX и создавать похожие проекты для вымогательства денежных средств у неопытных пользователей. При этом Telegram, позволяющий пользователям создавать анонимные каналы и группы, активно используется как площадка распространения фишинга, которую успешно осваивают злоумышленники. Возможность свободно обмениваться информацией делает Telegram привлекательной площадкой для мошенников, которые могут без риска распространять фальшивые новости, ложные обещания и, вводящие в заблуждение, предложения.

Существует несколько основных типов мошенничества, связанных с криптовалютами в Telegram, такие как фишинг, лже-инвестиции, Pump & Dump и Airdrop Scams.



Фишинг

Мошенники создают поддельные сайты и страницы, стилизованные под официальные ресурсы известных криптовалютных площадок, и распространяют гиперссылки на них через Telegram. Затем они приглашают пользователей ввести свои учетные данные, такие как адрес электронной почты и пароль для получения бонусов или участия в акциях. После введения этих данных злоумышленники получают доступ к учетной записи пользователя и могут выводить средства с нее.

Лже-инвестиции

Злоумышленники предлагают невероятно выгодные инвестиционные возможности в криптовалюты, гарантируя огромные прибыли за короткий период времени. Часто они представляются как опытные трейдеры или представители известных криптовалютных компаний. Когда пользователи переводят деньги на указанный кошелек, мошенники просто исчезают, ничего не инвестируя.

Pump & Dump

Мошенники открывают группу в Telegram и покупают большое количество малоизвестной криптовалюты. Затем они распространяют информацию о якобы грядущем взлете цены на эту криптовалюту, после чего другие участники группы также начинают её покупать. Цена начинает расти, а мошенники реализуют свои ордера с большим профитом, цена на криптовалюту падает, оставляя других участников с убытками.

Airdrop Scams

Мошенники предлагают бесплатные токены или монеты известных криптовалют в обмен на участие в маркетинговых мероприятиях или заполнение анкет. Для получения этих токенов пользователи должны перевести некоторое количество другой криптовалюты на указанный кошелёк. После перевода средств мошенники просто исчезают, не передавая обещанные токены.

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Чтобы защитить себя от мошенничества в Telegram, Angara Security рекомендует проверять любые гиперссылки перед нажатием на них, не делиться своими учетными данными, такими как адрес электронной почты и пароль, даже если обещают бонусы и преимущества, остерегаться невероятно выгодных инвестиционных возможностей в криптовалюте, особенно если они исходят из неизвестных источников. Также перепроверять любую информацию о предстоящем повышении цен или внезапном падении стоимости криптовалюты, прежде чем принимать какие-либо решения. Проявлять осторожность с группами, которые требуют отправить им криптовалюту в обмен на что-то другое, например токены или участие в мероприятиях.