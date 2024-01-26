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Gorovic
В MIT разработали органические катоды для аккумуляторов электромобилей
Химики из США за деньги Lamborghini разработали новаторский материал для аккумуляторов электромобилей.

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Научные сотрудники из Массачусетского технологического института, по заданию автомобильного гиганта Lamborghini, разработали новаторский материал для катодов в использовании литий-ионных аккумуляторах, который обладает потенциалом замены кобальта. Этот материал поможет снизить затраты на производство энергоносителей на впечатляющие 70%, сократив при этом использование редких и экологически вредных элементов. По своим качествам, такие батареи не уступают, а в ряде параметров даже превосходят традиционные аналоги.

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                                                                       Изображение: @MIT

Несмотря на скептицизм, обусловленный многочисленными анонсами подобных технологий, которые так и не выходили за рамки лабораторных исследований, Lamborghini защитила патент на эту инновацию и планирует дальнейшее исследование возможностей масштабного производства таких аккумуляторов.

Однако, с учетом ограниченности ресурсов Земли, аккумуляторы, производимые по современным технологиям, скорее всего, столкнутся с проблемами поставок сырья. Большая часть стратегического сырья для производства литий-ионных батарей добывается в регионах Африки, страдающих от социальных конфликтов. Кроме того, добыча кобальта, в частности, причиняет серьезный вред окружающей среде.

Использование никеля и кобальта в катодах литий-ионных батарей обеспечивает высокую плотность и емкость энергии. Попытки замены этих металлов другими материалами не привели к успеху. Особенно сложно было заменить их органическими соединениями, так как большинство таких веществ легко растворяются в электролитах.

Исследовательская группа MIT под руководством профессора Мирчи Динки (Mircea Dinca) утверждает, что нашли решение - они открыли как органический материал с высокой проводимостью и емкостью, так и связующий полимер, который требуется в очень небольших количествах.

Новый материал катода, известный как бис-тетраамин бензохинон (TAQ), состоит из множества слоев. Этот материал по своей структуре напоминает графит, который часто используется в производстве электродов. Циклические молекулы этого вещества содержат хиноны и амины. Хиноны аккумулируют электроны, а амины создают сильные водородные связи, предотвращая в электролите растворение катода. 

Тесты этого материала доказали, что его емкость и проводимость в аккумуляторе сопоставимы с проводимостью и емкостью традиционных кобальтосодержащих аккумуляторов. Более того, батареи с TAQ-катодом могут заряжаться и разряжаться значительно быстрее, чем текущие модели аккумуляторов, что ускоряет время зарядки электромобилей.

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Таким образом, сфера производства электромобилей может пережить значительные изменения благодаря этому нововведению. Если эта технология оправдает себя, это поможет в большой степени снизить стоимость и экологический ущерб, связанный с добычей металлов, которые на сегодняшний день используются в аккумуляторах. Данное открытие может стать прорывом в индустрии батарей, способствуя более быстрой и эффективной электрификации транспорта.

#наука и изобретения #электромобили #наука #аккумулятор для электромобиля
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