Контролер Red Magic Shadow Blade 2 имеет порт для сквозной зарядки и подходит для большинства современных смартфонов.

Компания Nubia продолжает радовать своих поклонников новыми технологическими разработками, объявив о выходе игрового контроллера RedMagic Shadow Blade GamePad 2.

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RedMagic Shadow Blade GamePad 2 является универсальным контроллером, который подходит для большинства современных мобильных устройств. Его совместимость распространяется на смартфоны длиной от 110 до 185 миллиметров, что подходит для большинства современных мобильных устройств.

Одной из ключевых особенностей геймпада является наличие порта USB-C для сквозной зарядки смартфона во время игры, что удобно для длительных игровых сессий.

Кроме того, RedMagic Shadow Blade GamePad 2 предлагает поддержку различных моделей портов Type-C, что также делает контроллер еще более универсальным.

Дизайн RedMagic Shadow Blade GamePad 2 также был оптимизирован. Он имеет эргономичную форму, которая обеспечивает комфортное и надежное сцепление с рукой, предотвращая усталость и напряжение во время продолжительных игровых сессий. Кнопки контроллера также были улучшены для обеспечения более точного отклик на нажатия.

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Среди других особенностей контролера стоит отметить наличие дополнительных кнопок управления - Home и Volume, которые позволяют игрокам управлять громкостью звука и быстро переключаться между играми и приложениями. Также на геймпаде имеется встроенная подсветка для улучшения видимости кнопок в условиях низкой освещенности и даже в темноте.