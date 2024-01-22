В смартфон также встроены механические часы швейцарского производства с турбийоном

Известный ювелирный бренд Caviar показал эксклюзивную версию флагманского устройства Samsung Galaxy S24 Ultra - S24 Ultra YONG. Телефон выделяется роскошью и запоминающимся дизайном, вдохновленным культурой и традициями Кореи.

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Корпус устройства сделали из титана и покрыли дорогим PVD-напылением. На задней панели, как символ 2024 года по восточному календарю, изображен золотой дракон, выполненный в стилистике корейских национальных мотивов, олицетворяя могущество и мудрость.

Эксклюзивность смартфона подчеркивается гравировкой в виде зодиакального круга из чистого 24-каратного золота и встроенными часами швейцарского производства, а также изображением далеких космических планет. Эти часы снабжены минутным турбийоном – одним из наиболее ценных механизмов в часах.

Рядом с объективом камеры вмонтированы три настоящих бриллианта в виде звезд. Эти звезды символизируют первый логотип бренда Samsung.



На сайте Caviar о смартфоне говорится примерно следующее:



"В уникальном дизайне S24 Ultra собраны ключевые символы, которые отражают сущность Samsung, превращая устройство в эталон среди других премиальных S24. Воплощением мощи и величия корейской культуры служит изображение золотого дракона. Три звезды бренда представлены в виде ослепительных драгоценных камней, подчеркивая блеск и роскошь. Сложнейший механизм часов с турбийоном также символизирует начало нового этапа в истории компании. А титановое основание украшено гравировкой, изображающей звездное небо, подчеркивая масштабность и величие вселенной. Изысканный зеленый оттенок циферблата символизирует возрождение и благополучие, а также приход нового года. Зодиакальный круг на циферблате напоминает о том, как звезды благосклонно смотрят на стремительное восхождение Samsung в мире высоких технологий".

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Выпуск статусного смартфона Galaxy S24 Ultra YONG был ограничен серией из всего 24 уникальных устройств. Стоимость данного эксклюзива варьируется таким образом: начальная цена установлена на уровне 980 тысяч рублей за версию с объемом встроенного накопителя 256 ГБ, тогда как за топовую модификацию с 1 ТБ встроенной памяти предлагается ценник в размере 1 миллион 30 тысяч рублей.