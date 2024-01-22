Для создания мелодий, ритмов и текстов AI Song использует алгоритм машинного обучения.

Популярная социальная сеть TikTok, тестирует новый инструмент, получивший название "AI Song". Этот инструмент позволяет быстро и в реальном режиме времени создавать оригинальную музыку при помощи искусственного интеллекта. AI Song генерирует песни из текстовых подсказок с помощью большой языковой модели Bloom.

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Чтобы использовать инструмент AI Song, пользователи должны сначала выбрать стиль музыки. Библиотека стилей объединяет три направления - поп, хип-хоп и EDM, в дальнейшем появится много других стилей. Затем они могут настроить различные параметры, такие как темп, тональность и настроение. После того, как пользователь будет удовлетворен настройками, он может нажать кнопку "Создать".

Песня будет создана в течение нескольких секунд, а если захочется внести изменения в трек, то это также можно сделать, по словам разработчиков, без особых проблем. После того, как все будет готово, пользователи могут поделиться ею на TikTok или экспортировать ее в другое приложение, сообщает Theverge.



В настоящее время функция AI Song работает в тестовом режиме и доступна не во всех регионах. В данный момент ее могут протестировать пользователи из США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Однако TikTok планирует расширить доступ к инструменту AI Song в ближайшие месяцы.

Возможность создания музыки в TikTok с помощью искусcтвенного интеллекта, может привести к изменениям и для музыкальной индустрии в целом. Во-первых, доступность функции для широкого числа пользователей может сделать создание музыки в глобальном плане простым, а значит и привести к росту числа людей, создающих музыку с помощью AI.

Во-вторых, инструмент может привести к появлению новых стилей музыки. Пользователи могут использовать инструмент для экспериментов с различными комбинациями мелодий, ритмов и текстов, что приведет к созданию большого количества персонализированного контента.



Инструкция по созданию песни с помощью AI Song

- Откройте приложение TikTok и перейдите в раздел "Создать".

- Выберите инструмент "AI Song" из списка инструментов.

- Выберите стиль музыки, который вы хотите создать.

- Настройте параметры, такие как темп, тональность и настроение.

- Нажмите кнопку "Создать".

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AI Song представляет собой перспективную технологию, которая может не только привлечь еще большее внимание к платформе со стороны пользователей TikTok, но и оказать влияние на музыкальную индустрию в целом.