Новый аксессуар для игровых смартфонов ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro снижает температуру устройства и продлевает срок службы аккумулятора.

Компания ASUS представила кулер-геймпад AeroActive Cooler X для своих игровых смартфонов ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Кулер представляет собой накладку на заднюю крышку смартфона, которая подключается к боковому разъему USB Type-C. На внешней стороне расположена подсветка, которую можно настроить по своему вкусу.

реклама

По сравнению с предыдущей моделью, AeroActive Cooler X стал на 10% легче и на 29% меньше, при этом эффективность охлаждения увеличилась на 20%. По заверениям разработчиков, новый кулер может удерживать температуру задней панели смартфона на не выше 36°C в течение длительного периода беспрерывного использования.

Кроме того, на кулере имеются геймпады. Они обеспечивают более точный контроль в игре и рассчитаны на 200 000 нажатий. Также есть разъем USB Type-C для сквозной зарядки, например во время игры.

Некоторые технические подробности. Вентилятор AeroActive Cooler имеет диаметр 71 мм и скорость вращения 12 000 оборотов в минуту и способен создавать поток воздуха со скоростью 12,5 л/мин. Радиатор изготовлен из алюминия и имеет площадь поверхности 2000 см². Он помогает рассеивать тепло, создаваемое графическим процессором смартфона. Геймпады расположены на верхней стороне кулера и имеют размер 55 x 30 мм и рассчитаны, как указано выше, на 200 000 нажатий. Разъем USB Type-C используется для подключения кулера к смартфону и для сквозной зарядки.

Кулер-геймпад AeroActive Cooler X будет появится в продаже в феврале 2024 года по цене 99 долларов США.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



