Ранее Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition были доступны только в Китае.

Компания ASRock, один из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и других компонентов для персональных компьютеров, объявила о выпуске в Европе видеокарт Radeon RX 7900 GRE. Ранее продукт был доступен только на китайском рынке. Новые видеокарты основаны на графическом процессоре AMD Navi 31 и предлагают производительность, сопоставимую с флагманскими моделями GeForce RTX 4090 Ti и RTX 4090.

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Новинки построены на базе графического процессора AMD Navi 31, который состоит из 10 240 вычислительных ядер и оснащен 16 Гбайт памяти GDDR6X. Радиаторы Radeon RX 7900 GRE были переработаны для более эффективного охлаждения. Также были добавлены новые функции, такие как поддержка аппаратного ускорения кодирования видео и HDR-видео.



Какие игры можно запускать на Radeon RX 7900 GRE

Видеокарты Radeon RX 7900 GRE обеспечивают высокую производительность в современных играх. В разрешении 4K они могут выдавать более 60 кадров в секунду в большинстве игр, включая Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Forza Horizon Высокая производительность и доступная цена делают эти карты весьма привлекательным вариантом для геймеров, которые хотят получать максимальную производительность в современных играх.

Эксперты считают, что выпуск Radeon RX 7900 GRE может повлиять на рынок в целом и привести к снижению цен на флагманские модели видеокарт. Интересно, что AMD уже объявила о снижении цен на видеокарты Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT. Данный факт, в свою очередь, может привести к тому, что Nvidia также снизит цены на свои флагманские модели GeForce RTX 4090 Ti и RTX 4090, а кстати и подтолкнуть Nvidia к разработке новых, еще более мощных моделей, если говорить о конкуренции.

Выпуск видеокарт Radeon RX 7900 GRE является важным событием для рынка графических процессоров, так как новинки предлагают высокую производительность и поддержку новейших технологий, таких как трассировка лучей и DLSS. По слухам, обе GPU поступят в продажу в феврале.

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В Европе видеокарты Radeon RX 7900 GRE будут доступны в двух моделях. Radeon RX 7900 GRE Challenger OC - базовая модель с частотой ядра 2,4 ГГц и частотой памяти 2100 МГц по цене от €579, а Radeon RX 7900 GRE Taichi - топовая модель с частотой ядра 2,5 ГГц и частотой памяти 2150 МГц по цене от €749.