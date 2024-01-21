Наушники позволят оставаться "на связи" с внешним миром.

Компания Bose, чье имя ассоциируется с высококлассным аудио оборудованием, анонсировала запуск своего инновационного устройства в сегменте беспроводных аудиосистем — наушники Ultra Open. Эти наушники с открытой конструкцией позволяет пользователям одновременно погружаться в мир звуков и оставаться "на связи" с внешним миром. С Ultra Open вам больше не придется извлекать наушник, чтобы услышать другого человека!

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Наушники от Bose прикрепляются к внешней стороне ушной раковины с помощью клипс и используют революционную технологию Bose OpenAudio, которая направляет аудио поток непосредственно в слуховой канал. Это создает ощущение использования внутриушных наушников без фактической вставки в ухо.

Внешний вид устройства представляет собой сочетание изысканных манжет с матовым отделением краев, что придает им облик утонченного аксессуара, а не просто повседневного электронного устройства. Ultra Open идеально гармонируют с повседневной одеждой, очками, головными уборами и украшениями, однако они могут не подходить для интенсивных физических нагрузок ввиду риска смещения во время активных движений. Но для спокойных прогулок, неформальных встреч или работы в офисном пространстве они подойдут идеально.



Компания Bose заявила, что подробные технические характеристики будут представлены публике в самое ближайшее время. Из той информации, что уже стала доступной, известно, что наушники способны функционировать до 7,5 часов на одном заряде, и оснащены собственной технологией обработки звука. Также известно, что доступен будет лишь классический черный цвет.

Bose ранее выпускала открытого типа наушники, которые назывались Sport Open Earbuds. Но в 2022 году их производство сошло на нет из-за того, что аудитория слабо прореагировала то ли на дизайн, то ли на что-то еще. Но, судя по всему, сейчас компания уверена в новой разработке и потенциальном рынке.

Эта престижная модель была создана в партнерстве с модным брендом Kith, и приобрести ее можно исключительно через их официальный интернет-магазин. Ограниченная серия продукта поступит в продажу 22 января и будет предложена по цене в 300 долларов, что составляет приблизительно 26 900 рублей.

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