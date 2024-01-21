Мобильная операционная система HarmonyOS Next разработана без компонентов Android.

Компания Huawei внесла свежий акцент на рынке операционных систем, представив у себя на родине, в Поднебесной, платформу HarmonyOS NEXT. Эта ОС отличается тем, что он сконструирована вне рамок AOSP (открытый проект Android), что однако исключает возможность работы приложений, созданных для Android.

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На момент анонса в экосистеме HarmonyOS NEXT насчитывается около двух сотен утилит и семьдесят игровых приложений. В планах Huawei — масштабное наполнение своего магазина приложений. Планируется, что к концу 2024 года их число должно превысить пять тысяч, а в более отдаленном будущем Huawei рассчитывает расширить магазин до полумиллиона приложений и игр. В качестве стимула для разработчиков внешнего ПО, корпорация готова вложить в этот проект более 7 миллиардов юаней, что в пересчете составляет около 88 миллиардов российских рублей.









Huawei занялась созданием HarmonyOS NEXT, опираясь исключительно на внутренние ресурсы, включая разработку уникальных языков программирования, среди которых Cangjie и ArkTS, последний из которых является адаптацией TypeScript. Компания также предоставила автономные комплекты SDK и инструментарий DevEco Studio. Еще в операционную систему внедрят функцию искусственного интеллекта с помощью алгоритмов Pangu AI.

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Визуально новая операционная система мало чем отличается от предшествующей версии HarmonyOS, базировавшейся на Android. Основные же трансформации коснулись внутреннего алгоритма и функциональных возможностей платформы. Закрытое бета-тестирование запланировано для линейки устройств Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5. Официальный выпуск операционной системы запланирован к четвертому кварталу 2024 года. Интересно, что амбиции Huawei заключаются в том, чтобы к моменту полномасштабного выпуска HarmonyOS NEXT занять лидирующие позиции на рынке Китая, опередив даже такого гиганта, как iOS.