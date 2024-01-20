Традиционный экран заменили очки дополненной реальности.

Технологическая компания Sightful начала продажи Spacetop, уникального ноутбука, который отказывается от традиционного экрана в пользу дополненной реальности (AR). Устройство работает под управлением Spacetop OS, операционной системы на базе Android, и предлагает виртуальный 100-дюймовый экран, созданный парой OLED-дисплеев в очках AR. Компьютер совместим с популярными приложениями, такими как Microsoft 365, Slack, Figma, Zoom и Google Suite, но ему трудно работать с более ресурсоемким программным обеспечением, требующим процессоров Intel или AMD.

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Изображение: @sightful.com

Ноутбук Spacetop был анонсирован в прошлом году, и с тех пор обзавелся двумя новыми полезными функциями: возможностью потоковой передачи виртуального рабочего пространства и стабилизатором, компенсирующим вибрации, возникающие во время движения, например, в автомобиле или самолете. Ноутбук оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon XR2, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 128 ГБ. Виртуальное 100-дюймовое рабочее пространство создают очки с двумя дисплеями с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой 75 Гц. В состав устройства также входят стереонаушники, несколько микрофонов и веб-камера разрешением 5 Мп.





Аккумулятор ноутбука Spacetop полностью заряжается за 2 часа и обеспечивает 5 часов автономной работы. Размеры устройства составляют 26,6 × 24,9 × 4 см, вес — 1,5 кг. Несмотря на свои уникальные функции и высококачественное оборудование, ноутбук Spacetop продается по конкурентоспособной цене — 2150 долларов.

Spacetop также позволяет пользователям создавать 3D-модели и объекты, и манипулировать ими в режиме реального времени. Эта функция стала возможной благодаря процессору Qualcomm Snapdragon XR2, специально разработанному для приложений AR и виртуальной реальности (VR), так как процессор способен быстро обрабатывать графику и видео высокого разрешения.

Очки дополненной реальности ноутбука Spacetop также предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными дисплеями. Например, они позволяют пользователям просматривать цифровой контент и взаимодействовать с ним более захватывающим и естественным способом. Это связано с тем, что очки накладывают цифровой контент на реальный мир, а не отображают его на отдельном экране. В результате пользователи могут видеть цифровой контент и взаимодействовать с ним так, как если бы он действительно присутствовал в физическом мире.





Помимо использования в качестве инструмента повышения производительности, ноутбук Spacetop также имеет потенциальное применение в таких областях, как образование, здравоохранение и развлечения. Например, его можно использовать для создания захватывающего образовательного опыта, такого как виртуальные экскурсии или интерактивное моделирование. В здравоохранении его можно использовать для проведения дистанционных консультаций или обучения медицинских работников. А в сфере развлечений его можно использовать для создания более увлекательных и интерактивных игровых процессов.

Несмотря на множество преимуществ, ноутбук Spacetop не лишен недостатков. Одной из основных проблем, с которыми сталкивается устройство, является ограниченная доступность AR-контента и приложений. Несмотря на то, что количество доступных AR-приложений растет, их по-прежнему намного меньше, чем традиционных настольных и мобильных приложений. Это означает, что у пользователей могут быть ограниченные возможности использования ноутбука Spacetop для определенных задач.

Еще одна проблема, с которой сталкивается ноутбук Spacetop, — это необходимость надежного и быстрого подключения к Интернету. Поскольку для предоставления возможностей дополненной реальности устройство использует облачные вычисления, крайне важно стабильное подключение к Интернету. Это может стать проблемой в местах с плохой связью или при использовании устройства в движении.

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Ноутбук Spacetop - интересный и инновационный продукт и, несмотря на то, что еще предстоит решить некоторые проблемы, уникальные функции устройства и высококачественное оборудование делают его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих более захватывающий и интерактивный компьютерный опыт.