Служба реагирования на киберугрозы Microsoft обнаружила несанкционированный доступ к своему серверу

Корпорация Microsoft раскрыла информацию в своем блоге о том, что российская хакерская группа, известная под кодовым названием Nobelium, осуществила успешный взлом учетных записей руководителей высшего звена компании.

Это происшествие было зафиксировано на прошлой неделе, когда Служба реагирования на киберугрозы Microsoft обнаружила несанкционированный доступ, как оказалось, начавшийся в последние дни ноября и продолжавшийся вплоть до 12 января.

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Эта же группа, признанная виновной в кибератаке на SolarWinds в 2020 году, проникла в систему через "устаревшую тестовую учетную запись", которая была частью внутренней инфраструктуры компании, но не использовалась в производственных целях. С помощью этой записи злоумышленники смогли получить ограниченный доступ к определенной части корпоративной электронной переписки Microsoft.

Компания подчеркнула, что в результате инцидента не было утрачено личных данных клиентов, не пострадали производственные системы, а также не был раскрыт исходный код защищенных авторскими правами продуктов. Тем не менее, Microsoft признала, что злоумышленникам удалось получить доступ к электронной переписке и документам, прикрепленным к письмам учетных записей небольшой группы сотрудников.

Среди пострадавших от взлома оказались важные фигуры в компании, включая финансового директора Эми Худ (Amy Hood) и президента Брэда Смита (Bradley Smith), которые часто участвуют в стратегических встречах с исполнительным директором Сатьей Наделлой (Satya Nadella).

Изображение: @Reuters

Несмотря на серьезность и широкий общественный резонанс данного нарушения безопасности, Microsoft заявила, что инцидент не оказал значительного воздействия на нормальную работу компании.

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В настоящее время корпорация продолжает проводить тщательное расследование произошедшего и принимает дополнительные меры по усилению кибербезопасности, чтобы предотвратить подобные прецеденты в будущем и защитить конфиденциальную информацию своих клиентов и сотрудников.