Peregrine сгорел в атмосфере Земли вопреки планам посадить его на лунную поверхность

Вчера 19 января миссия лунного модуля Peregrine завершилась разрушением в атмосфере Земли, вопреки планам посадить его на лунную поверхность. По последней телеметрии от Peregrine, в компании Astrobotic выяснили, что аппарат сгорел в 16:04 по времени восточного побережья США 18 января, что соответствует началу следующего дня (19 января) по московскому времени. Это произошло в районе Тихого океана, на расстоянии примерно 2414 километров от австралийского побережья.

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Изображение: @NASA/Isaac Watson

Напомним, лунный посадочный Peregrine отправился в космос 8 января на борту ракеты-носителя Vulcan Centaur, созданной американской компанией ULA. После разделения с ракетой у модуля возникла проблема с утечкой топлива, что вызвало поломку системы двигателя. В Astrobotic предположили, что поломка клапана стала причиной попадания гелия под высоким давлением в бак с топливом, что привело к его уничтожению, исключив всякую надежду на возможность мягкой посадки на лунную поверхность.

Несмотря на то, что Peregrine смог преодолеть расстояние до Луны, превысив отметку в 242 000 миль от Земли, недостаток топлива помешал осуществить посадку. В результате было принято решение направить аппарат обратно к Земле для уничтожения в плотных слоях атмосферы.

Запуск Peregrine был частью программы NASA коммерческой лунной доставки грузов CLPS, и аппарат должен был стать первым из частных лунных посадочных модулей. Также известно, что компания из Хьюстона, Intuitive Machines, планирует в ближайшее время осуществить запуск своей миссии IM-1 в рамках CLPS с модулем Nova-C, который предполагается посадить в лунном кратере у Южного полюса с одиннадцатью экспериментальными грузами, включая пять NASA

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Обе эти миссии станут лишь началом серии экспедиций Astrobotic и Intuitive Machines, направленных на транспортировку научного оборудования на Луну под эгидой лунной программы NASA "Артемида".