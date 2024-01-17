Появились подробности о процессоре и оперативной памяти Galaxy A35 с Geekbench.

Samsung планирует выпустить в ближайшие месяцы смартфоны серии Galaxy A следующего поколения. Хотя Galaxy A25 и A15 5G уже дебютировали, Galaxy A55 и A35, по слухам, могут появиться во втором квартале этого года. Оба телефона ранее уже были показаны на просочившихся рендерах, раскрывающих их дизайн. Теперь Samsung Galaxy A35 был замечен и на платформе тестирования Geekbench.

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Samsung Galaxy A35 указан в тестере CPU и GPU Geekbench под номером модели SM-A356U. В базе данных есть упоминание о материнской плате с кодом s5e8835, которая состоит из четырех ядер с тактовой частотой 2 ГГц и четырех ядер с частотой 2,40 ГГц. Детали соответствуют чипсету Exynos 1380. Это такой же процессор, что и в Galaxy A54 и M54/F54. Модель A35 указана с 6 ГБ оперативной памяти, но при запуске на рынок эта цифра может оказаться больше. Смартфон на базе Android 14 из коробки.

Samsung Galaxy A35 смог набрать в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 697 и 2332 балла. Остальные детали устройства остаются не раскрытыми.

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Судя по просочившимся рендерам, Samsung Galaxy A35 имеет премиальный дизайн и изогнутые углы. Он имеет квадратный корпус с выступом на правом краю, который бренд называет Key Island. На задней панели расположены три вертикально расположенных датчика камеры. Предстоящее предложение будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем.