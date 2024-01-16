Компания разрабатывает высокоскоростную оперативную память DDR5, которая гарантирует скорость до DDR5-7200 независимо от качества IMC процессора, а также открывает более высокий потенциал для разгона.

Компания Patriot представила инженерный обзор будущей памяти CKD DDR5, которая сможет конкурировать с лучшей оперативной памятью на рынке. Важной новостью является то, что Patriot установил тактовый драйвер (CKD) с модулем памяти DDR5 для увеличения скорости JEDEC до DDR5-7200, а также разблокировки границ разгона.

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Изображение: @techpowerup.com



Драйвер часов - это небольшая микросхема, основная функция которой служить буфером между контроллером памяти и микросхемами модуля памяти. Это не новая идея и Patriot не первый, кто это сделал. TeamGroup сделала то же самое со своими основными линейками Elite и Elite Plus. Более того, модули памяти серверного уровня, такие как зарегистрированные модули DIMM (RDIMM), имеют реализацию, аналогичную драйверу регистрации часов (RCD). RCD действует как посредник, получая инструкции от процессора перед отправкой инструкций в модуль памяти. Обратной стороной является то, что данные остаются в УЗО в течение одного такта, прежде чем продолжить свой путь. Однако большим преимуществом является то, что RCD значительно снижает нагрузку на контроллер памяти процессора.

Большинство современных модулей памяти DDR5 по умолчанию используют DDR5-4800, чтобы соответствовать базовому уровню JEDEC и гарантировать максимальную совместимость с платформами AMD и Intel. Однако комплекты высокочастотной памяти, такие как G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 C36, начинают поступать с DDR5-5600 в качестве базовой модели.

Изображение: @techpowerup.com

С помощью тактового драйвера компания стремится повысить базовую скорость будущих комплектов памяти DDR5, ориентируясь на DDR5-6400, что не является пределом. На рынке представлено множество поставщиков драйверов тактовых импульсов, включая Renesas, Rambus, Montage Technology и One Semiconductor. Интересно, что решения Renesas и Rambus масштабируются до DDR5-7200, тогда как One Semiconductor заявляет, что ее тактовый драйвер поддерживает до DDR5-8400. Patriot пока не раскрыла, какого поставщика драйверов часов она использует.

Будущие модули памяти Patriot со встроенным CKD будут работать на частоте DDR5-6400 прямо из коробки без участия пользователя. Текущие процессоры Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения и процессоры AMD Ryzen 7000 имеют встроенную поддержку DDR5-5600 и DDR5-5200 соответственно. Однако это не имеет значения, поскольку драйвер тактовой частоты должен обеспечивать возможность подключения памяти Patriot DDR5-6400 к чипам Intel и AMD, независимо от качества встроенного контроллера памяти (IMC).

Драйверы часов соответствуют стандарту JEDEC DDR5CK01, который определяет пороговое значение 1,1 В. Таким образом, компромисс заключается в том, что модули памяти Patriot DDR5-6400, скорее всего, не будут иметь лучшие тайминги в своей категории. Например, Elite и Elite Plus DDR5-6400 от TeamGroup имеют тайминги 52-52-52-103. Они не могут сравниться с DDR5-6400 для энтузиастов с таймингами ниже 30 с, но опять же, память CKD DDR5-6400 также не потребляет 1,35 В или 1,4 В.

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Высокоскоростная оперативная память DDR5 по своей природе дорогая, поскольку для ее производства требуется больше компонентов. Добавление микросхемы управления питанием (PMIC) способствовало увеличению стоимости, поэтому мы можем с уверенностью предположить, что комплекты памяти CKD от Patriot, скорее всего, будут стоить немного дороже.