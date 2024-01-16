Пентагон заинтересовался технологией компании OpenAI, которая на этой неделе смягчила запрет на использование своих технологий в военных целях.

Ранее компания OpenAI запрещала использование своей технологии в военных целях, однако сейчас политика стала менее строгой. Отныне OpenAI не будет препятствовать использованию своей технологии в военной сфере, но при этом сохранит запрет на использование технологий для создания оружия.

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Эта новость стала известна после того, как компания OpenAI не акцентируя внимания изменила свою политику, удалив прямой запрет на использование ChatGPT в военных целях. Ранее их политика запрещала «действия, связанные с высоким риском физического вреда», включая «разработку оружия» и «военную деятельность». Однако сейчас в формулировке отсутствует прямой запрет на использование технологии в военной сфере, хотя и сохраняется запрет на разработку или использование оружия, сообщает издание Theintercept.

Новые правила гласят о том, что компания будет противостоять использованию своих технологий для причинения вреда людям и обществу в целом. В частности, запрещается использование ChatGPT для разработки оружия, нарушения прав человека, дискриминации и т.д. Тем не менее, компания не будет препятствовать использованию своей технологии в сфере национальной безопасности и обороны, если оно не наносит вреда людям и обществу.

Представители OpenAI сухо прокомментировали изменение, которое, возможно, было вызвано желанием компании участвовать в проектах, связанных с национальной безопасностью и обороной США.

"Компания стремится создать набор общих принципов, которые легко запомнить и применить, также с учетом и того, что инструменты нашей технологии уже используются обычными пользователями по всему миру", - заявил представитель OpenAI Нико Феликс (Niko Felix).

Сегодня ChatGPT является одной из самых передовых технологий в области искусственного интеллекта, и её использование в военной сфере может существенно изменить баланс сил в мире. Например, ChatGPT может быть использован для разработки более совершенных роботов-солдат, дронов и другого высокоточного оружия.

С другой стороны, использование ChatGPT в военной сфере может привести к серьезным этическим проблемам. Во-первых, использование роботов-солдат и дронов может привести к гибели гражданских лиц и, соответственно, нарушению прав человека. Во-вторых, использование ChatGPT в военной сфере может привести к потери рабочих мест и усугублению социального неравенства.

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В связи с этим важно, чтобы правительства и международные организации внимательно относились к изменению правил OpenAI и принимали меры для предотвращения негативных последствий использования ее технологий в военной сфере. Необходимо разработать соответствующие законодательные акты и механизмы надзора, которые бы гарантировали соблюдение прав человека и предотвращение нарушений международного гуманитарного права.