Устройства отличаются более доступной ценой по сравнению с аналогами других брендов.

Компания Xiaomi, одна из ведущих технологических компаний в мире, недавно объявила о начале глобальных продаж своих последних устройств - умных часов Redmi Watch 4 и беспроводных наушников Redmi Buds 5 Pro и Buds 5. Данные устройства были первоначально представлены осенью прошлого года в Китае и получили широкую популярность благодаря своей доступной цене и функциональному дизайну.

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Redmi Watch 4 - это умные часы, которые выполнены в современном стиле, c использованием алюминиевого корпуса с колесиком управления из нержавеющей стали, что делает эти часы особенно прочными и долговечными. Кроме того, они обладают защитой от влаги по стандарту 5ATM.

Дисплей Redmi Watch 4 обладают AMOLED-экраном с диагональю 1,97 дюйма и разрешением 390 x 450 пикселей. Более того, экран поддерживает функцию Always-on Display (всегда включенный дисплей), позволяя всегда видеть время, не нажимая кнопки включения. Также данные часы отслеживают некоторые физические показатели человека, такие как частота пульса, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса и качество сна. Таким образом, Redmi Watch 4 может использоваться как помощник при занятиях спортом или фитнесом.

Интересно, что несмотря на столь широкий спектр возможностей, Redmi Watch 4 имеет большую автономность - при обычном использовании эти часы могут работать до 20 дней без подзарядки. При этом их стоимость составляет всего $107 или €100.

Помимо умных часов, компания Xiaomi также представила две модели беспроводных наушников - Redmi Buds 5 Pro и Redmi Buds 5. Обе модели имеют современный дизайн и оснащены системой активного шумоподавления.

Redmi Buds 5 Pro оснащены двумя типами динамиков: 10-мм динамиками с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотными басовыми динамиками с титановым покрытием. Благодаря такому сочетанию, звук получается богатым и ярким. Система активного шумоподавления способна уменьшать громкость окружающих шумов до 52 дБ и имеет три режима прозрачности. Кроме того, эти наушники поддерживают аудиокодек LDAC, обеспечивая высокое качество звука. Автономность Redmi Buds 5 Pro составляет до 10 часов без системы шумоподавления и до 38 часов с использованием чехла для зарядки.

Что касается Redmi Buds 5, то они также обладают системой активного шумоподавления, хотя и менее эффективной, чем у Redmi Buds 5 Pro. Эта система способна уменьшать громкость фона до 46 дБ. Поддерживаются аудиокодеки AAC и SBC. Время автономной работы Redmi Buds 5 составляет до 10 часов при отключенной системе шумоподавления и до 40 часов с использованием чехла для зарядки.

Каждая из трех моделей имеет свою цену. Redmi Buds 5 Pro стоит $78, Redmi Buds 5 - $46, а Redmi Watch 4 - $107. Все три модели уже доступны для покупки на официальном сайте Xiaomi и через розничных партнеров компании.

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Таким образом, Xiaomi продолжает расширять свой ассортимент устройств, предлагая клиентам самые передовые технологии по доступным ценам. Redmi Watch 4 and Redmi Buds 5 Pro and Buds 5 – это качественные и функциональные гаджетыs для ежедневного использования.