ПО для серии устройств Galaxy S24 будет обновляться в течение семи лет, по примеру Google Pixel 8

Компания Samsung собирается представить в ближайшее время смартфоны серии Galaxy S24. Согласно утечке, ПО для этой серии Galaxy S24 будет обновляться в течение семи лет, по примеру Google Pixel 8. Также новая модель будет оснащена передовыми функциями, такими как искусственный интеллект.

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Galaxy S24 сможет предоставлять пользователям персонализированную информацию на основе ИИ, связанную с алгоритмами машинного обучения. Искусственный интеллект будет анализировать предпочтения пользователей и соответствующим образом корректировать настройки и рекомендации. Например, если вы часто используете определенные приложения или функции, устройство будет отдавать им приоритет для вывода на главном экране, что облегчит быстрый доступ к тому, что необходимо.

Еще одна опция, в которой поможет искусственный интеллект Galaxy S24 - это оптимизация производительности. Система искусственного интеллекта сможет отслеживать и оптимизировать время автономной работы и использование оперативной памяти, чтобы обеспечить более эффективную работу устройства. Кроме того, оптимизация на основе искусственного интеллекта распространится и на систему охлаждения телефона для предотвращения перегрева.

Также в будущем Samsung за некоторые функции может взимать плату. Однако функции Galaxy AI будут бесплатными, как минимум, до 2025 года. Правда, чтобы их использовать понадобится входить в систему по ID учетной записи Samsung.

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Официально инновационную серию Samsung Galaxy S24 покажут после мероприятия Galaxy Unpacked, назначенного на 17 января, сообщает Ferra.