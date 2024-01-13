Жутковатый персонаж, до логова которого можно так и не дойти, и он ни на кого не похож.

Dragon's Dogma II - это новая игра в жанре Action-RPG, являющаяся продолжением Dragon’s Dogma. Разработчики из Capcom - Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno) и Кенто Киносита (Kento Kinoshita), недавно раскрыли подробности об одном из главных персонажей игры - Сфинксе.

Пернатый монстр с лицом женщины - так кратко можно его охарактеризовать. Он обладает огромной силой и ловкостью, умен и страшно любит загадки, что делает его очень опасным соперником для игроков. По словам разработчиков, Сфинкс - это не просто чудовище, а намного больше, со своей историей и мотивацией.

реклама



Монстр был создан в результате экспериментов с магией, которые проводили в древние времена. Он должен был стать послушным солдатом, но в результате обрел разум и начал идти к своим собственным целям. Теперь он скитается по миру, решая загадки и пытается найти как можно больше жертв.







Одной из ключевых особенностей Сфинкса является способность изменять форму и принимать различные облики. Он то змея, то птица. И даже человек. Это делает монстра непредсказуемым и опасным соперником.

Кроме того, Сфинкс обладает огромной силой и ловкостью, и может противостоять игрокам в ближнем бою. Он также может использовать магию, чтобы создавать различные эффекты, такие как огонь, лед и электричество.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



Сиквел Dragon’s Dogma II выйдет для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Релиз ожидается 22 марта 2024 года.