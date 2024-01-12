Устройства ориентированы на использование в суровых условиях.

Samsung постоянно разнообразит свое портфолио выходом новых моделей смартфонов и планшетов, которые каждый раз получают уникальные характеристики и функции. Один из последних релизов компании - это Galaxy Xcover 7 и Galaxy Tab Active 5, которые ориентированы на использование в жестких условиях.

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Новый смартфон Galaxy Xcover 7 - это устройство с высокой защитой от внешних факторов. Он имеет сертификаты IP68 и MIL-STD-810G, что означает, что он может выдерживать серьезные нагрузки типа падений и загрязнений. Устройство также имеет защищенный дисплей Corning Gorilla Glass 5, который легко выдерживает удары и царапины, сообщает 3dnews.

Кроме того, Galaxy Xcover 7 оснащен мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающим долгую работу устройства без перезапуска. Также поддерживает и быструю зарядку.



Что касается Galaxy Tab Active 5. Это планшет, с большим дисплеем размером 10,1 дюйма с разрешением Full HD, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Кроме того, планшет имеет высокопроизводительный процессор Snapdragon 765G, который позволяет приложениям "летать".

Одной из интересных особенностей Galaxy Tab Active 5 является его уникальная система охлаждения, использующая технологию "обратного распределения охлаждения". Это означает, что тепло, которое вырабатывается процессором и другими компонентами устройства, распределяется по всей задней панели, что и помогает обеспечивать более равномерное охлаждение и уменьшает риск перегрева.

В Galaxy Tab Active 5 есть интересная функция, которая называется "Samsung DeX". Она позволяет использовать устройство в качестве компьютера, то есть к нему можно подключить клавиатуру и мышь.

Оба устройства Galaxy Xcover 7 и Galaxy Tab Active 5 имеют встроенные сенсоры отпечатков пальцев и поддержку расширения с помощью карты памяти microSD до 1 ТБ. Кроме того, поддерживается технология Samsung Knox, которая обеспечивает дополнительную безопасность и защиту пользовательских данных.

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