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Gorovic
Ремейк Team Fortress 2 окончательно закрыли из-за нарушения авторских прав
Созданный фанатами ремейк Team Fortress 2 на движке Source 2 закрывается после получения уведомления DMCA от Valve.

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Команда разработчиков, работавших над ремейком Team Fortress 2 на движке Source 2, была вынуждена прекратить работу над проектом после получения DMCA-уведомления от Valve Corporation. DMCA - это уведомление о нарушении авторских прав в каком бы ни было виде и требование удалить игру. Если требование нарушителем не будет выполнено, будет подан судебный иск. Закрытие проекта стало неожиданностью для многих фанатов игры, которые ждали выхода ремейка с нетерпением.

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                                                             Изображение: @Amper Software

Напомним, как все было. Team Fortress 2 – популярный многопользовательский шутер, впервые вышедший в 2007 году. Несмотря на возраст, игра остается популярной среди игроков благодаря регулярным обновлениям от Valve и активному сообществу. Однако многих фанатов разочаровало отсутствие глобальных обновлений и современной графики. Чтобы решить эти проблемы, группа энтузиастов начала работу над обновленной версией игры с использованием последней версии движка Source.

Разработчики назвали свой проект Team Fortress: Source 2 и запустили его на Kickstarter в начале 2021 года. Цель кампании составляла $100,000 и за короткий период было собрано даже больше - $180,000. Разработчики пообещали полностью переделать игру, добавив новые функции и улучшив графику. Но они не смогли добиться официального разрешения от Valve на использование бренда и интеллектуальной собственности, и более того, началось юридическое разбирательство.

Тем не менее, работа над проектом продолжалась до недавнего времени, пока Valve не решила отправить разработчикам уведомление DMCA, фактически навсегда закрыв проект. Согласно уведомлению, Valve владеет исключительными правами на интеллектуальную собственность Team Fortress и не давала разрешения на использование своей собственности в фанатском ремейке.

Известие о закрытии было встречено сообществом полнейшим разочарованием. Многие фанаты выразили поддержку разработчикам, а Valve раскритиковали  за подачу судебного иска. Некоторые даже предположили, что Valve следовало бы предложить команде официальную поддержку или сотрудничество, а не закрывать их.

Интересно, что Valve уже давно поддерживает моддинг и фанатские проекты на основе своих игр. Например, компания официально поддержала создание Dota 2, которая начиналась как мод Warcraft III. Однако в данном случае Valve решила подать в суд, сославшись на нарушение своих прав.

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Хотя проект Team Fortress: Source 2 закрыли, он служит важным напоминанием о рисках, связанных с несанкционированным использованием интеллектуальной собственности. Хотя многие фанаты и были в восторге от перспективы обновленной версии игры, но все-таки важно также уважать права первоначальных создателей и получить соответствующие разрешения, прежде чем приступать к таким проектам в масштабном плане.

#valve #team fortress 2
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