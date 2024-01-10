Ноутбук Asus Zenbook Duo (2024) получил сразу два сенсорных экрана, один из которых можно использовать как клавиатуру.

Asus представила новую модель ноутбука Zenbook Duo (2024), которая получила сразу два больших сенсорных экрана. За счёт этой инновационной конструкции, пользователи смогут работать с несколькими окнами и приложениями одновременно. Модель представлена в рамках выставки CES 2024, проходящей прямо сейчас.

реклама



Устройство предлагает несколько режимов использования: как обычный ноутбук с клавиатурным вводом, как планшет со стилусом, как ПК с отдельным дисплеем и клавиатурой в разложенном виде, а также как два независимых экрана в любой ориентации - горизонтальной или вертикальной. Правда есть одна деталь: шарнир может открываться исключительно на 180 градусов, а не на 360.

Новый Asus Zenbook Duo работает на процессорах Intel Meteor Lake, а также доступен топовый 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой 2,3 ГГц. Ноутбук поставляется с 32 ГБ оперативки и 2 ТБ SSD-накопителя. Доступные порты включают два Thunderbolt 4, полноразмерный HDMI 2.1 и USB 3.2. Вес ноутбука составит 1,65 кг, или 1,35 кг без клавиатуры. Емкость аккумулятора 75 Втч, что обещает нам до 13,5 часов воспроизведения видео на одном экране и до 10,5 часов, если использовать одновременно два экрана для разных задач.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выпуск новинки намечен на начало этого года, а ожидаемая цена составит около $1455 США. Новый ноутбук Asus Zenbook Duo (2024) обладает действительно впечатляющими характеристиками и интересным функционалом, что обещает предоставить уникальный пользовательский опыт.