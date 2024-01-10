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Asus представила новую модель ноутбука Zenbook Duo (2024), которая получила сразу два больших сенсорных экрана. За счёт этой инновационной конструкции, пользователи смогут работать с несколькими окнами и приложениями одновременно. Модель представлена в рамках выставки CES 2024, проходящей прямо сейчас.
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Устройство предлагает несколько режимов использования: как обычный ноутбук с клавиатурным вводом, как планшет со стилусом, как ПК с отдельным дисплеем и клавиатурой в разложенном виде, а также как два независимых экрана в любой ориентации - горизонтальной или вертикальной. Правда есть одна деталь: шарнир может открываться исключительно на 180 градусов, а не на 360.
Новый Asus Zenbook Duo работает на процессорах Intel Meteor Lake, а также доступен топовый 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой 2,3 ГГц. Ноутбук поставляется с 32 ГБ оперативки и 2 ТБ SSD-накопителя. Доступные порты включают два Thunderbolt 4, полноразмерный HDMI 2.1 и USB 3.2. Вес ноутбука составит 1,65 кг, или 1,35 кг без клавиатуры. Емкость аккумулятора 75 Втч, что обещает нам до 13,5 часов воспроизведения видео на одном экране и до 10,5 часов, если использовать одновременно два экрана для разных задач.
Выпуск новинки намечен на начало этого года, а ожидаемая цена составит около $1455 США. Новый ноутбук Asus Zenbook Duo (2024) обладает действительно впечатляющими характеристиками и интересным функционалом, что обещает предоставить уникальный пользовательский опыт.