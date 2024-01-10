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Gorovic
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
Европейская комиссия считает, что Microsoft, вкачивающая миллиарды в OpenAI, может нанести ущерб конкуренции.

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Во вторник Европейская комиссия (ЕК) объявила, что в настоящее время «проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI подлежать пересмотру в соответствии с Положением ЕС о слияниях».

Исполнительный вице-президент ЕК, отвечающий за конкурентную политику, Маргрет Вестагер, заявила в своем сообщении, что быстрое развитие технологий искусственного интеллекта с одной стороны является прорывом и имеет большой потенциал, но с другой стороны, для защиты рынков ЕС необходимы действия, тщательно изучающие антимонопольные риски. 

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Надеясь предотвратить предсказуемые антиконкурентные риски, Европейская комиссия призывает к обсуждению этого вопроса. Регуляторы особенно заинтересованы в том, чтобы услышать мнения политических экспертов, ученых, промышленных и потребительских организаций, которые могут выявить «потенциальные проблемы конкуренции», возникающие в результате партнерства технологических компаний в разработке генеративного искусственного интеллекта и систем виртуального мира (метавселенной).

ЕК обеспокоена тем, что такие партнерства, как Microsoft и OpenAI, могут привести к укоренению рыночных позиций и потенциально вредному поведению в конкуренции, с которым впоследствии будет трудно бороться. Вот почему Вестагер призвала пристально следить за подобными партнерствами, чтобы иметь гарантии, что не будет искажена неоправданная динамика рынка.


Microsoft отрицает контроль над OpenAI

Представители Microsoft говорят, что компания не собирается подавлять конкуренцию, а наоборот - с 2019 года  налажено партнерство с OpenAI, которое способствовало и большему количеству инноваций в области ИИ и конкуренции, сохраняя при этом независимость обеих компаний.


Но с тех пор, как Сэм Альтман был странным образом отстранен от должности советом директоров OpenAI, а затем быстро вновь назначен генеральным директором OpenAI (присоединившись к Microsoft на короткое время), регулирующие органы заподозрили, что Microsoft получила больший контроль над OpenAI, чем компания публично заявляла. Однако, в ушедшем 2023 году, OpenAI подтвердила, что осталась независимой и конкурентоспособной.

За пределами ЕС Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) и, как сообщается, Федеральная торговая комиссия США также начали расследование инвестиций Microsoft в OpenAI. 3 января CMA завершило обсуждения, но в настоящее время неясно, были ли подняты действительно серьезные вопросы конкуренции, которые могли бы привести к полноценному расследованию со стороны CMA.

Недавно эксперты по антимонопольному праву сообщили изданию Reuters, что властям следует действовать быстро, чтобы не допустить монополизации таких критически важных новых технологий, как генеративный искусственный интеллект, отметив, что прежде чем начать расследование, CMA необходимо будет найти доказательства того, что влияние Microsoft на OpenAI существенно изменилось после Альтмана. 

Материнская компания OpenAI является некоммерческой организацией, которая представляет собой «тот тип организации, который редко подвергается антимонопольному контролю». Но в 2019 году, когда Microsoft начала инвестировать миллиарды в компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, OpenAI также создала коммерческую дочернюю компанию, в которой Microsoft владеет 49 процентами акций и наблюдает за заседаниями совета директоров OpenAI, и в общей сложности уже вложила 13 миллиардов долларов в OpenAI, сообщает CNBC.

Однако Microsoft опровергает информацию именно о контроле над OpenAI, сказав, что условия соглашения Microsoft с OpenAI являются конфиденциальными, также добавляя, что, хотя она имеет право на прибыль, она не владеет «какой-либо частью» OpenAI.

После того, как драма OpenAI с Альтманом закончилась пересмотром правления OpenAI, Microsoft, похоже, расширила свое участие в OpenAI, получив в совете роль наблюдателя без права голоса. Именно это, вероятно, вызвало первоначальные опасения законодателей в том, что Microsoft «может осуществлять контроль над OpenAI».

Кстати, Microsoft не отрицает, что в совете директоров OpenAI будет ее наблюдатель. Это Ди Темплтон (Dee Templeton) - сотрудница, проработавшая в Microsoft полее 25 лет и в настоящее время являющаяся ее вице-президентом по технологическому и исследовательскому партнерству. Представитель OpenAI сообщил, что наблюдатель не имеет руководящих полномочий или контроля над операциями OpenAI.


Назначая Темплтон наблюдателем в совете директоров, Microsoft, возможно, просто пытается избежать каких-либо дальнейших сюрпризов, которые могут повлиять на ее инвестиции в OpenAI, но CMA предположила, что участие Microsoft в совете директоров могло создать «соответствующую ситуацию слияния», которая может негативно повлиять на конкуренцию в Европе в целом.

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Европейская комиссия также изучает партнерские отношения и других крупных компаний, ставя вопрос, могут ли соглашения между крупными игроками цифрового рынка - разработчиками и поставщиками генеративного ИИ повлиять на динамику рынка ЕС.

#microsoft #openai
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