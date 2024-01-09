Помимо известнейших брендов, таких как Intel, Qualcomm, NVIDIA, AMD и других, участие в выставке примут стартапы.

Сегодня с большим успехом стартовала выставка Consumer Electronics Show (CES) 2024. Эта международная выставка потребительской электроники является одной из самых значимых в мире, собирая вместе ведущих производителей технологической продукции и инновационных стартапов для демонстрации последних разработок в области электронного оборудования.

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Выставка проходит в Лас-Вегасе, США и продлится до 12 января 2024 года. В течение этих четырёх дней посетители могут увидеть более 4 тысяч стендов от более чем 3 тысяч компаний, представляющих свои новинки в области бытовой электроники, автомобильной промышленности, здоровья и фитнеса, виртуальной реальности и прочего.

Конечно же на выставке увидят крупнейших игроков рынка технологий, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Intel, Qualcomm, NVIDIA, AMD, TCL, Hisense. Кроме того, на CES 2024 присутствуют многочисленные стартап-компании, которые стремятся продвинуть свои инновации и нетрадиционный подход.

Среди основных трендов, которые мы можем ожидать на выставке CES 2024, следует отметить:

- Технология искусственного интеллекта и машинного обучения.

- Улучшение пользовательского опыта в сфере дополненной и виртуальной реальности.

- Инновационные устройства для дома и офиса.

- Системы безопасности и конфиденциальности данных.

- Биотехнологии и персонализированная медицина.

Один из главных акцентов выставки будет сделан на так называемом устойчивом развитии и цифровой трансформации, что отражается в темах дискуссионных панелей и презентаций. Множество экспертов и лидеров мнения будут участвовать в обсуждениях и дебатах, посвященных будущему технологий и их воздействию на общество и окружающую среду.

На официальном сайте выставки можно ознакомиться со всеми технологическими категориями, включенными в показ в этом году.

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