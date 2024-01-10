Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid - это Windows 11 и Android одновременно в одной системе.

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 компания Lenovo представила свой новый гибридный ноутбук - ThinkBook Plus Gen 5. Уникальность устройства заключается в том, что оно способно работать одновременно с двумя операционными системами - Windows 11 и Android.

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В качестве ноутбука ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid использует процессор Intel Core Ultra 7 под OS Windows 11. Обладая до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 ТБ, этот мощный ноутбук мало чем отличается от похожих моделей "два в одном". С подключенным дисплеем ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем и разрешением 2,8K. Выбор портов выглядит достаточно прилично: два разъема Thunderbolt 4 и аудио разъем, а сенсорный дисплей поддерживает ввод как рукой, так и пером.

Верхняя половина съемного устройства — это больше, чем просто дисплей: это еще и автономный планшет на под управлением Android. Имея 12 ГБ памяти и 256 ГБ встроенной памяти только на планшете, это само по себе уже кажется чем-то мощным.

Android имеет собственную экосистему приложений и возможностей, но Lenovo добавила специальную функцию потоковой передачи операционной системы, которая позволяет получать доступ к файлам и приложениям с Windows, когда планшет находится в режиме Android.

С другой стороны, половина ПК с Windows может работать как автономный ПК, подключенный к внешнему монитору, или использоваться как беспроводная клавиатура и тачпад для планшета Android. Планшет может получить доступ к ресурсам на компьютере с Windows, а значит не придется беспокоиться о потере доступа к данным при переключении в режим планшета.

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Также есть опция зеркального отображения экрана, которая позволяет использовать отсоединенный планшет в качестве отдельного дисплея для системы Windows, или опцию «картинка в картинке», которая позволит получить доступ к приложениям Android и функциям планшета, когда две половины планшета соединены вместе в режиме ноутбука.