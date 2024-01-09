Уязвимость была разработана в рамках академических исследований, но может быть использована с целью слежки за пользователями всего мира.

Правительство Пекина утверждает, что поддерживаемая государством китайская организация разработала в рамках усилий по искоренению нежелательного контента способ идентификации пользователей, которые отправляют сообщения через популярную функцию AirDrop от Apple.

AirDrop является функцией, которая позволяет пользователям iOS и macOS легко обмениваться фотографиями, видео и другими документами между устройствами без необходимости использования интернета или мобильного ресурса. Данная функция используется путем создания временного беспроводного сетевого соединения между двумя устройствами.

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Пекинский институт разработал специальное программное обеспечение, которое может быть использовано для анализа трафика между двумя устройствами во время действий в AirDrop. Заявлено, что метод работает независимо от того, включены на устройствах настройки конфиденциальности AirDrop или нет, сообщает издание Bloomberg.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что метод представляет собой угрозу для конфиденциальности пользователей iPhone и iPad по всему миру. Несмотря на то, что данная уязвимость была разработана в рамках академических исследований, злоумышленники могут использовать ее с целью слежки за пользователями. Кроме того, эта уязвимость может повлиять на возможность использования AirDrop в корпоративных и правительственных организациях, где конфиденциальность и безопасность являются ключевыми факторами.

Уязвимость, названная «технологическим прорывом», может дополнить меры, направленные на уничтожение информации, которую Китай считает вредной для китайского общества. Это также увеличивает неопределенность в деятельности Apple в Китае, где она сталкивается с серьезными ограничениями на контент, в том числе на Apple TV и Books.

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Apple пока не выпустила официальных комментариев по поводу произошедшего. Однако известно, что в целях безопасности компания часто обновляет свою операционную систему iOS с целью исправления уязвимостей и улучшения общей безопасности устройств, что может помочь исправить данную ситуацию.