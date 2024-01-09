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Gorovic
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
Ryzen 7 8700G оснащен iGPU Radeon 780M и способен заменить связку Core i5-13400F и GeForce GTX 1650.

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AMD, известный производитель микропроцессоров и графических процессоров, недавно анонсировал новую линейку бюджетных APU (Accelerated Processing Units) для геймеров с ограниченным бюджетом. Эти модели включают в себя четыре варианта - Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G, сообщает издание Ixbt. 

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Эти новые APU AMD базируются на архитектуре Zen 4, которая обещает значительно улучшенное быстродействие и энергоэффективность по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, все APU оснащены интегрированными графическими процессорами Radeon RX 6000S Series, которые также были разработаны специально для этих продуктов и гарантируют отличную производительность в играх без дополнительной видеокарты.

Начав с флагаманского процессора серии, Ryzen 7 8700G является самой мощной моделью в данном семействе. Он имеет 8 ядер и 16 потоков, работающих на частотах до 5 ГГц в режиме Boost. В качестве GPU используется Radeon RX 6700S с 16 вычислительными единицами и тактовой частотой до 2491 МГц. Объем памяти составляет 16 МБ L3-каше, что позволяет оптимально использовать процессор во время многозадачной работы. Такие характеристики позволяют Ryzen 7 8700G заменять комбинацию Intel Core i5-13400F и NVIDIA GeForce GTX 1650, что подойдет для пользователей с ограниченным бюджетом.

Следующий в линейке - Ryzen 5 8600G, который имеет те же 8 ядер и 16 потоков, но работает на более низкой частоте, а именно 4,6 ГГц в режиме Boost. Его встроенный графический процессор, Radeon RX 6600S, обладает 12 вычислительными единицами и частотой до 2255 МГц. У этого процессора объем L3-каше составляет 12 МБ. Несмотря на то, что он несколько уступает своему старшему брату, он всё ещё остается мощным и хорошо оптимизированным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительный процессор в среднем ценовом диапазоне.

Ryzen 5 8500G занимает третью строчку в этом списке. Он имеет 6 ядер и 12 потоков, работающих на максимальной частоте до 4,4 ГГц в режиме Boost. Как и его старшие братья, он оснащен графическим процессором Radeon RX 6500S с 8 вычислительными единицами и тактовой частотой до 2000 МГц. Объем L3-каше равен 10 МБ. Хотя он и уступает двум первым моделям, однако, ввиду своей более низкой стоимости, он может стать отличным выбором для тех, кому не нужна самая высокая производительность.

Завершая список, Ryzen 3 8300G имеет только 4 ядра и 8 потоков, работающих на максимальной частоте до 4,2 ГГц в режиме Boost. Его графический процессор, Radeon RX 6300S, содержит 6 вычислительных единиц и тактовую частоту до 1792 МГц. Объем L3-каше составляет 8 МБ. Подобно Ryzen 5 8500G, этот процессор также будет хорошим выбором для пользователей с невысокими требованиями к производительности, но при этом они получат возможность бесперебойно запускать и играть в современные игры без необходимости покупки отдельной видеокарты.

Общим преимуществом данного семейства APU AMD являются их низкие цены и неприхотливость в плане энергопотребления, что безусловно делает их особенно привлекательными для компактных систем или ПК с ограниченным бюджетом. Кроме того, все процессоры поддерживают стандарт PCIe 5.0, что обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшую производительность при работе с твердотельными накопителями NVMe.

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По мнению экспертов, появление на  рынке AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G ознаменует чуть ли не новую эру в бюджетном гейминге, где пользователи без необходимости не придется тратиться на дорогостоящую видеокарту. 

#amd #ryzen 7 8700g #ryzen 5 8600g #ryzen 3 8300g #ryzen 5 8500g
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