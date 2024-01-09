Следующая консоль Nintendo станет продолжением Switch.

Компания Nintendo, скорее всего, выпустит новую консоль Switch уже в этом году, поскольку надеется извлечь выгоду из неугасающего интереса к своим персонажам, от Марио до Зельды, сообщает CNBC.

Напомним, игровая консоль Nintendo Switch впервые была выпущена в марте 2017 года и ознаменовала собой новый тип гибридной консоли, где геймеры могут играть как на телевизорах, так и подключаться к планшету и играть в любом удобном месте.

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Этот подход, сочетающий в себе автономность и мобильность, оказался очень востребованным. Nintendo продала 132,46 миллиона единиц Switch и заняла в своем же рейтинге консолей 2 место после портативной Nintendo DS.

Интересно, что с момента запуска Switch, акции Nintendo выросли более чем на 200%, а сама консоль помогла компании поддерживать темпы продаж на протяжении многих лет благодаря стабильному и мощному потоку собственных игр и создания популярных персонажей - игры с участием Марио, Зельды и Покемонов входят в число бестселлеров Switch.

Но есть признаки того, что продажи начинают замедляться, и Nintendo нужно что-то новое. В своих результатах за сентябрьский квартал Nintendo сообщила, что выручка упала на 4% в годовом исчислении, а прибыль упала на 19%.

«Я думаю, что новое устройство выйдет в 2024 году, вероятно, во второй половине года», — сказал Серкан Тото, генеральный директор токийской консалтинговой компании по играм Kantan Games. «Первому Switch уже почти 7 лет, продажи падают… Так что в этом году самое время для новой системы Nintendo».

По мнению Атула Гояла, управляющего директора Jefferies, сроки запуска будут зависеть от последних продаж. Если Switch останется популярным в первый квартал, то Nintendo сможет выпустить новую консоль осенью этого года. Если продажи Switch упадут, новое устройство может появиться уже весной или летом, добавил он.

Запуск новой консоли в этом году также позволит Nintendo извлечь выгоду из популярности ряда своих ключевых персонажей после выхода фильмов. Фильм «The Super Mario Bros. Movie» собрал более 1 миллиарда долларов кассовых сборов с момента своего апрельского релиза и помог Nintendo добиться резкого роста доходов в июньском квартале прошлого года. В ноябре Nintendo заявила, что планирует разработать игровой фильм по легенде о Зельде, одном из своих самых популярных персонажей.



Что известно о Switch 2

На данный момент не так много, поскольку компания хранит относительное молчание. Аналитики ожидают, что то, что они называют «Switch 2», будет следовать гибридному подходу, изложенному его предшественником. Также предполагают, что следующая консоль Nintendo Switch2 станет продолжением Switch, поскольку подход к гибридным устройствам оказался крайне успешным. Также ожидается, что она будет значительно мощнее предыдущей версии и будет включать в себя улучшенную графическую карту, более быструю процессорную систему и большую память. Кроме того, Nintendo может добавить поддержку новых технологий, таких как виртуальная реальность или разрешение 4K.

Однако, Nintendo традиционно является сторонником сохранения совместимости своих консолей, следовательно, новая Switch 2 должна будет работать с играми для текущей консоли, а пользователи смогут переносить свои любимые игры на новую консоль без какой-либо потери данных.

Не менее важно, что Nintendo сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других компаний в игровой отрасли, таких как Sony и Microsoft. Обе компании выпустили новые консоли в последние годы - PlayStation 5 и Xbox Series X, которые обеспечивают лучшую производительность и графику. В то же время, они стоят значительно дороже, что делает их менее доступными.

В связи с этим, Nintendo может попробовать использовать не самую высокую цену за Switch 2 в качестве одного из своих основных преимуществ перед конкурентами. Если компания сможет предложить новую консоль по приемлемой цене, это может привлечь новых покупателей.

Кроме того, Nintendo может рассчитывать на поддержку независимых разработчиков игр, которые создают уникальные и инновационные проекты для Switch. Многие из этих разработчиков были привлечены к платформе, благодаря её гибридной системе и возможности играть как дома, так и из любой другой точки. Следовательно, Nintendo может расширить свой каталог игр для Switch 2 и за счёт поддержки независимых разработчиков.

Наконец, Nintendo может использовать лояльность к бренду и узнаваемых персонажей для продвижения новой консоли. Компания имеет множество известных франшиз, таких как Mario, Zelda, Donkey Kong и Metroid, которые имеют распространение по всему миру. Выход новых игр в этих франшизах для Switch 2 может помочь компании привлечь внимание фанатов и стимулировать продажи консоли.

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Как и следовало ожидать, выход новой консоли Nintendo Switch 2 с обширным каталогом игр вызывает у пользователей большой интерес.