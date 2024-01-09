За выходные на сервис одновременно вошли 33 675 229 миллиона игроков.

Steam, одна из крупнейших площадок цифровой дистрибуции игр, недавно установил новый рекорд с более чем 33,6 миллиона одновременных пользователей. Этот рекорд был установлен в воскресенье, 8 января 2024 года, и продемонстрировал грандиозную популярность платформы.

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Согласно статистике от Steam, количество одновременных пользователей на платформе выросло на 20% за последний год, и на сегодняшний день она насчитывает более 130 миллионов активных пользователей. Более того, количество одновременно играющих пользователей также увеличилось, достигнув более 9,3 миллиона человек, что на 30% больше, чем годом ранее.

Считается, что рост популярности Steam связан, в первую очередь, с распространением домашних ПК и интернета, а также с тем, что многие люди ищут альтернативу традиционным развлечениям в связи с пандемией COVID-19. Легкий доступ к Steam, а также возможность участвовать в многопользовательских онлайн-играх и коммуницировать с друзьями и другими игроками со всего мира, привлекают все больше и больше пользователей со всего мира.

Другую причину роста популярности Steam связывают с расширением библиотеки игр. Сегодня их уже более 50 тысяч, включая множество популярных игр от крупных издателей, таких как Electronic Arts, Activision Blizzard и Ubisoft. Кроме того, платформа предлагает множество независимых игр и экспериментальных проектов, которые можно найти только на Steam.

Кроме того, Steam предлагает множество опций и возможностей, чем сильно привлекает геймеров. Например, платформа предлагает облачное хранилище, что позволяет игрокам легко переключаться между устройствами и продолжать игру ровно из того места, в котором они остановились. Также есть система пользовательских обзоров и рецензий, которая помогает принимать решения о покупке игр, есть обширная база знаний и сообщество пользователей для обмена мнениями и советами.

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Наконец, Steam постоянно предлагает множество скидок и акций на игры, что делает ее одним из самых привлекательных мест для геймеров. Нельзя не упомянуть и о продвинутых инструментах для студий и разработчиков, таких как отслеживание продаж, локализаций и многого другого.