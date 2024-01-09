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Gorovic
Стало известно, что Intel работает над Core i5-14490F линейки "Black Edition"
Процессор будет обладать 10 ядрами, работающими на частотах до 5,1 ГГц, и иметь низкое энергопотребление в 65 Ватт.

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Intel, известный производитель микропроцессоров, недавно опять получил широкое внимание СМИ в связи с утечкой информации о своем новом процессоре Core i5-14490F "Black Edition". Сообщается, что процессор будет обладать 10 ядрами, работающими на частотах до 5,1 ГГц, и иметь низкое энергопотребление в 65 Ватт. Этот процессор станет частью 14-го поколения процессоров Intel, которые, как ожидается, будут представлены в ближайшее время.

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Intel Core i5-14490F входит в линейку Intel «Black Edition», и по сути приходит на смену Core i5-13490F предыдущего поколения. Промежуточные выпуски Core i7-13790F и Core i5-12490F «Black Edition» были ориентированы на китайский рынок, и пока неизвестно, будет ли Core i5-14490F ограничен только Азиатско-Тихоокеанским регионом или станет доступен глобально.

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Согласно утечке @wxnod, процессор будет иметь 10 ядер, что на два ядра больше, чем у предыдущего поколения процессоров Core i5, а также 16-поточную конфигурацию (6 P-Core + 4 E-Core). Кроме того, как указывалось выше, Intel Core i5-14490F будет работать на частотах до 5,1 ГГц, что опять таки превосходит Core i5. Благодаря этой производительности, новый процессор сможет обрабатывать сложные задачи, такие как редактирование видео и создание 3D-графики, гораздо быстрее, чем предыдущие модели.

#intel #intel core i5-14490f
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