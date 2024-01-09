Apple готовит Mac Pro и Mac Studio с версией чипа M3, которая, скорее всего, будет представлена ​​на WWDC 2024.

Apple планирует представить новые модели компьютера Mac Pro и Mac Studio, оснащенные новой версией чипа M3, который по слухам, будет представлен на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне 2024 года. Об этом сообщил Wccftech.

реклама

Сообщается, что новая версия чипа M3, которая будет использоваться в новых моделях Mac Pro и Mac Studio, должна превзойти по своим характеристикам текущую версию чипа M1 Ultra, представленную в марте 2023 года. Напомним, чип M1 Ultra был представлен как один из самых мощных чипов, когда-либо созданных для персональных компьютеров, и обладает способностями, сопоставимыми с чипами Intel Xeon W, использующимися в профессиональном сегменте рынка.

Согласно источнику, новая версия чипа M3 будет включать в себя архитектуру, состоящую из четырех ядер процессора и 128 ядер графического процессора, что делает ее значительно более мощной, чем текущая версия чипа M1 Ultra. Кроме того, предполагается, что чип M3 будет оснащен лучшей системой охлаждения, что позволит ему работать не только более эффективно, но и безопасно (Macbook pro перегревается) в составе новых моделей Mac Pro и Mac Studio.

Относительно самих устройств Mac Pro и Mac Studio, сообщается, что они будут представлены в нескольких конфигурациях, оптимизированных для различных видов деятельности, таких как редактирование видео, создание музыки, разработка игр и других задач, требующие достаточно высокой производительности. Также новые модели будут оснащены и новыми функциями, включая улучшенное охлаждение, увеличенную память и более быструю и мощную графику. Кстати, предположительно дизайн Mac Pro и Mac Studio останется прежним.

Стоит отметить, что официального анонса новых моделей Mac Pro и Mac Studio со стороны Apple еще не было. Поэтому остается только ждать подтверждения или опровержения данных сведений со стороны самой компании.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



