Проблема появляется при включенной опции автоматического рулевого управления совместно с опцией комбинированного вождения.

В начале января 2024 года компания Tesla объявила о решении отозвать около 1,6 миллиона электромобилей в Китае из-за обнаруженных неполадок в работе системы автопилота и рулевого управления. Этот отзыв коснулся подавляющего большинства автомобилей, которые были проданы компанией в стране. Такое решение последовало за аналогичным отзывом более чем двухмиллионной партии автомобилей Tesla в США в предыдущем месяце.

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По сообщению газеты The Guardian, причиной отзыва стал программный дефект, который может привести к тому, что система автопилота перестанет работать во время движения по трассе. Кроме того, была выявлена проблема с рулевым управлением, которая может вызвать его отказ. Обе эти неисправности представляют потенциальную угрозу безопасности для пассажиров и других участников дорожного движения.

Модели, на которые распространяется отзыв - Model X, Model S, Model Y длиной 1,6 м. и Model 3. Относительно этих моделей известно, что когда функция автоматического рулевого управления включена, некоторые водители могут неправильно использовать опцию комбинированного вождения, что может привести к несчастному случаю.

По данным китайского государственного органа надзора за качеством продукции и Административного бюро по контролю качества, оба дефекта могут быть исправлены путем онлайн-обновления программного обеспечения. Это обновление доступно для всех водителей упомянутых моделей. Компания Tesla также заявила, что она полностью сотрудничает с надзорными органами в рамках расследования инцидента и прилагает все усилия для исправления проблемы.

Этот отзыв является вторым крупномасштабным отзывом автомобилей компании Tesla за последнее время. В ноябре 2023 года компания отозвала более 475 тысяч автомобилей в Китае из-за риска возгорания батарей. Причиной этого стала проблема с охлаждением батарей, которая могла приводить к их перегреву и, соответственно, возникновению пожара.

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Отзывы автомобилей Tesla в Китае и США имеют значительные масштабы и влияют на репутацию компании как производителя электромобилей высокого класса. Несмотря на это, Tesla продолжает оставаться лидером рынка электромобилей и пользоваться большой популярностью у потребителей.