Центром внимания расследования станет App Store, онлайн-магазин приложений для устройств компании Apple.

В Соединенных Штатах Америки Министерство юстиции проводит антимонопольное расследование против крупнейшего в мире разработчика и производителя электроники компании Apple. Об этом, со ссылкой на источник, сообщило издание The New York Times. Расследование будет вестись совместно с Федеральной торговой комиссией США (FTC).

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Центром внимания расследования станет App Store, онлайн-магазин приложений для устройств компании Apple, а также политика цен и правила конкуренции на платформе. По данным NYT, расследование касается того, как эти правила могут препятствовать конкуренции на цифровом рынке и влиять на потребителей. В частности, необходимо выяснить, не нарушают ли действующие правила права других компаний по выпуску их приложений и конкуренции с приложениями от самой Apple.

Это не первое расследование, касающееся деятельности Apple. В мае текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла своё расследование в отношении компании из-за возможного нарушения информационных требований при обнародовании данных о продаже iPhone. Кроме того, компанию Apple ранее критиковали за то, что она не позволяет пользователям ремонтировать свои устройства самим или обращаться в независимые сервисные центры, предписывая только использовать официальные службы поддержки.

Ранее известный американский сенатор от штата Висконсин Херб Коллом заявил, что «компания Apple должна быть более открытой и честной в своем поведении». Он добавил, что «расследование FTC и Минюста является важным шагом для обеспечения конкуренции и защиты прав потребителей».

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Apple ещё не прокомментировала эту новость. Однако, если следствие подтвердит наличие нарушений, компания может столкнуться с серьёзными последствиями, такими как штрафы и ограничения на деятельность.