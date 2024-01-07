Компания ASUS подтвердила: первый в мире ROG NUC будет представлен на выставке CES 2024 8 января.

ASUS, один из лидеров по производству компьютерной техники, объявил о выпуске нового игрового мини-десктопа ROG NUC, который покажет на выставке CES 2024. Новинка будет представлять собой компактный и мощный компьютер, предназначенный для игр и сложных задач. ASUS официально анонсировала свой первый игровой NUC, опубликовав краткий тизер на X.

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Видео-тизер, опубликованный компанией, показывает, что будущая машина ROG NUC будет иметь стиль, похожий на более старый дизайн Intel NUC 12 Enthusiast, который имел кодовое название Serpent Canyon. Intel NUC 12 Enthusiast оснащен мобильным процессором Intel Core 12-го поколения Alder Lake и графикой Intel Arc A770M. Однако мы должны ожидать гораздо большей мощности от ориентированного на игры ASUS ROG NUC.



В своем твите ASUS немного подразнила пользователей: «Геймеры, готовьтесь к игровой революции на #CES2024ROG! Мы собираемся представить первый в мире ROG NUC! Получите полную свободу стильных завоеваний и совершите революцию в способе игры. Присоединяйтесь к нам на мероприятии 8 января!».

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Новая игровая система ASUS ROG NUC хорошо выглядит в тизере, но мы пока не знаем, что у нее внутри. Будет интересно, что за уровень аппаратного обеспечения и какая используется видеокарта - Intel, AMD или NVIDIA.