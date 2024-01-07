Игра будет построена на новейшем движке Unreal Engine 5, который обеспечивает высококачественную графику и реалистичные спецэффекты.

Teamkill Media, студия разработчиков из США, объявила о новом эксклюзиве для PlayStation 5 под названием Quantum Error. Игра будет в жанре Survival Horror и будет представлять собой научно-фантастический боевик с элементами экшн-приключений.

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Quantum Error будет иметь полностью трехмерную архитектуру, что позволит игрокам исследовать окружающий мир в полной мере. Игра построена на новейшем движке Unreal Engine 5, который обеспечивает высококачественную графику и реалистичные спецэффекты.

Сюжет разворачивается вокруг группы исследователей, которые отправляются в таинственный исследовательский центр, где происходит нечто странное. Игрок сможет управлять одним из членов этой группы и исследовать окружающий мир, решая головоломки и сражаясь с врагами.

Teamkill Media заявила, что они планируют выпустить игру в 2024 году, однако они не раскрывают точную дату. Также не подтверждено, будет ли игра доступна на таких платформах, как PC или Xbox.

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Quantum Error уже вызвала большой интерес у фанатов жанра Survival Horror и получила положительные отзывы критиков за реалистичные графику, звуковое содержание и удивительную атмосферу страха.