Согласно Antutu Benchmark, устройство получило оценку 1 464 228 балла, что делает его одним из самых производительных смартфонов на рынке.

Poco X6 Pro 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300, который содержит восемь ядер Cortex-A78 с частотой до 3,0 ГHz и графический процессор Mali-G77 MC9. Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти.

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Poco X6 Pro 5G имеет 6,7-дюймовый дисплей Amoled с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Задняя панель устройства сделана из стекла Corning Gorilla Glass Victus и имеет защитный слой из углеродного волокна.

Камера Poco X6 Pro 5G состоит из четырех модулей: основной камеры на 108 Мп, широкоугольной камеры на 13 Мп, телекамеры на 5 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Poco X6 Pro 5G поддерживает беспроводную зарядку на 67 Ватт и имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. Устройство также оснащено модулем NFC, разъемом USB Type-C и датчиком отпечатков пальцев на боковой панели.

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Компания также подтвердила, что POCO X6 Pro станет первым устройством с операционной системой Xiaomi на базе Android 14 HyperOS.