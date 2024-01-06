Find X7 Ultra также будет оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и низкое энергопотребление.

OPPO, китайский производитель мобильных телефонов, готовится к выпуску своего флагманского смартфона Find X7 Ultra. Новое устройство будет оснащено дисплеем 6,8 дюймов с разрешением WQHD+ и поддержкой частоты обновления 144 Гц. Такой дисплей обеспечит яркое и четкое изображение, а также плавную работу при переходе между приложениями и в играх.

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Find X7 Ultra также будет оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и низкое энергопотребление. Устройство будет доступно в вариантах с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и с 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Камера Find X7 Ultra будет состоять из трех модулей: основного модуля на 108 Мп, второго модуля на 50 Мп с ультрашироким объективом и третьего модуля на 13 Мп. Основная камера будет поддерживать запись видео в разрешении 8K, а также функции ночной съемки.

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Среди прочих особенностей Find X7 Ultra можно отметить поддержку беспроводной зарядки с мощностью до 100 Ватт, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев под экраном и модуль NFC для бесконтактных платежей. Цена и дата выхода устройства пока не раглашаются.